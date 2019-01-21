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Израиль нанес ракетный удар по Сирии

  • 21.01.2019, 8:19
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Фото: РИА Новости

Целью стали иранские подразделения на территории страны.

В ночь на понедельник, 21 января, армия обороны Израиля нанесла ракетный удар по Сирии.

Об этом сообщается в Twitter вооруженных сил Израиля.

"Мы предостерегаем вооруженные силы Сирии от попыток нанести ущерб израильским военным или территории", — отмечается в посте.

Целью стали иранские подразделения Аль-Кудс на территории страны. Заметим, что иранские силы в Сирии помогают войскам диктатора Башара Асада.


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