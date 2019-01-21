Израиль нанес ракетный удар по Сирии
- 21.01.2019, 8:19
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Целью стали иранские подразделения на территории страны.
В ночь на понедельник, 21 января, армия обороны Израиля нанесла ракетный удар по Сирии.
Об этом сообщается в Twitter вооруженных сил Израиля.
"Мы предостерегаем вооруженные силы Сирии от попыток нанести ущерб израильским военным или территории", — отмечается в посте.
We have started striking Iranian Quds targets in Syrian territory. We warn the Syrian Armed Forces against attempting to harm Israeli forces or territory.— Israel Defense Forces (@IDF) 20 января 2019 г.
Целью стали иранские подразделения Аль-Кудс на территории страны. Заметим, что иранские силы в Сирии помогают войскам диктатора Башара Асада.
جانب من تصدي الدفاعات السورية لهجوم اسرائيلي— د. علي الفتلاوي (@ha03676771) 21 января 2019 г.
عاشت المقاومة ، والعار كل العار للمتأمرين والخونة
من صهاينة العرب pic.twitter.com/sCxmLfQqfN