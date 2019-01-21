В Магнитогорске обрушилась часть взорвавшегося дома 21.01.2019, 8:42

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ФОТО: ИЗВЕСТИЯ

Жителей других подъездов о демонтаже конструкций не предупреждали.

В Магнитогорске рухнула большая часть подъезда № 7 дома на улице Карла Маркса, где 31 декабря произошел взрыв. Пострадавших в результате обрушения, произошедшего в воскресенье, 20 января, нет, сообщает dw.com.

Жителей не предупреждали

Жители дома сообщили, что ни о каких демонтажных работах их не предупреждали и покинуть квартиры не просили. "Мы настолько напугались, что тут же схватили вещи и рванули эвакуироваться, даже детей одевать не стали - простыть лучше, чем погибнуть", - заявили жильцы второго подъезда местному изданию "Верстов.Инфо".

После того как видеозаписи с обрушением части дома были опубликованы в интернете, гендиректор компании-подрядчика РВС, которая занимается сносом поврежденных конструкций, Юрий Овчаров заявил, что демонтаж был плановым. При этом накануне он сообщил о том, что конструкции должны устоять до понедельника, 21 января.

Взрыв в канун Нового года

В результате обрушения подъезда десятиэтажного дома в Магнитогорске 31 декабря погибли 39 человек. Через день неподалеку от места трагедии загорелась и взорвалась маршрутка. В результате погибли три человека. По данным МВД, взрыв в здании произошел из-за неисправности газового оборудования.

Приоритетной версией обрушения подъезда является взрыв бытового газа. "Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено", - заявила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.