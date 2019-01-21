«Союзное» лукавство 2 Татьяна Маненок, «Наше мнение»

21.01.2019, 8:53

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Фото: forexaw.com

Нефтяные доходы останутся российскому бюджету.

Россия будет рада, если Беларусь отыщет альтернативных поставщиков нефти, поскольку это позволит перепродать высвободившиеся объемы нефти и получить дополнительные налоговые доходы в бюджет, заявил на днях посол РФ в Беларуси Михаил Бабич.

Свой «неожиданный» ответ посол пояснил следующим образом: Россия сейчас поставляет в Беларусь 18 млн тонн нефти с обнуленной пошлиной. Среднегодовая пошлина за 2018 год составила 128 долларов за тонну. Итого, сказал посол, «выпадающие доходы РФ на поставляемый объем нефти итого где-то 2 млрд 300 млн долларов».

По его словам, в ноябре 2019 года заканчивается модернизация двух белорусских НПЗ. То есть с 2020 года объем для переработки, на которые нужно будет поставить нефть – 24 млн тонн. «Если это будет российская нефть, ты выпадающие доходы бюджета РФ возрастут. Поэтому сколько наши партнеры найдут альтернативной нефти на свои заводы, такой же объем мы сможем продать в третьи страны, получив дополнительные налоговые доходы в бюджет», – отметил М. Бабич.

Этот вывод требует определенных уточнений. Ведь если бы было так, как говорит посол РФ, то белорусским властям и волноваться было бы нечего. Зачем было затевать изнурительный торг с РФ за равные условия работы субъектов на союзном рынке и, прежде всего, на нефтяном?

То, что российский бюджет сейчас теряет от поставки беспошлинной нефти в Беларусь, – это факт. Если руководствоваться озвученной логикой арифметических потерь, сумма в 2,3 млрд долларов, вероятно, и получится. С другой стороны, она не учитывает потерь от повышения стоимости российской нефти для Беларуси с учетом продолжающего с 2015 года в России налогового маневра, которая уже приблизило стоимость российского сырья для Беларуси до уровня 80% от мировой (еще 3-4 года она составляла 50% от этого показателя).

Теперь что касается потерь РФ после 2020 года. Здесь ситуация выглядит абсолютно иначе, чем сказал посол. Выглядит странно, что посол РФ – весьма осведомленный в нюансах союзнических отношениях дипломат – не назвал главной причины, из-за которой Минск сейчас бьет во все колокола.

Россия с 1 января 2019 года приступает к завершению налогового маневра в нефтяной сфере. То есть, в России в течение 6 лет продолжится снижение экспортных пошлины на нефть и нефтепродукты, а налог на добычу нефти (НДПИ) будет соразмерно повышаться. В результате к 2024 году НДПИ полностью заместит пошлину, и цена на российскую нефть для Беларуси станет мировой.

В пояснительной записке к белорусскому бюджету-2019 отмечается, что с учетом предусмотренных параметров налогового маневра цена нефти для Беларуси (при мировой цене нефти 70 долларов за баррель) будет увеличиваться на 16,4 долларов за тонну каждый год. В результате в 2019 году потери бюджета Беларуси от налогового маневра в РФ оцениваются в 300-315 млн долларов: 231,6 млн долларов – потери от снижения вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты, еще около 100 млн долларов – потери от снижения акцизов на нефтепродукты для отечественных НПЗ.

С каждым годом, по мере продолжения нефтяного маневра в РФ, потери белорусского бюджета и НПЗ будут расти. По оценкам, в течение шести лет Беларусь может потерять из-за выпадающих пошлин на экспорт нефти и нефтепродуктов, а также ухудшения экономики двух НПЗ около 10 млрд долларов. из них 3 млрд долларов – выпадающие доходы бюджета, 6 млрд. долларов – от ухудшения экономики двух НПЗ.

Таким образом, после 2020 года российский бюджет из-за поставок 24 млн. тонн нефти в Беларусь не потеряет, а, напротив, приобретет, поскольку сама пошлина на нефть (как форма скрытой субсидии белорусской экономике) будет снижаться, а с 1 января 2024 года Беларусь и вовсе лишится этой нефтяной субсидии.

Пока же эти субсидии в белорусском бюджете на 2019 год есть, и весьма значительные. Предполагается, что от вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты бюджет получит 1,4 млрд рублей (627,2 млн долларов), а также деньги от перетаможки российской нефти в объеме 1,16 млрд рублей (522,6 млн долларов. Напомним, что как и в 2018 году, Беларусь в текущем году импортирует из РФ 18 млн тонн нефти для переработки на своих НПЗ, еще 6 млн тонн – так называемая перетаможка, – экспортные пошлины от этого объема нефти поступают в белорусский бюджет).

Эти деньги Беларусь получит при средней за год цене нефти Urals 60 долларов за баррель. Если нефть подорожает, нефтяных поступлений будет больше. Отметим, что в 2018 году средняя цена нефти марки Urals сложилась на уровне 70,01 доллара за баррель (+32% к 2017 году). Бюджет-2018 формировался исходя из консервативного прогноза, в том числе цены на нефть 43 доллара за баррель. Исходя из этой цены в бюджет было заложено поступление 486,5 млн долларов пошлин на нефтепродукты, а объем текущих безвозмездных поступлений от иностранных государств (пошлины от перетаможки российской нефти) – 1,193 млрд рублей (585,2 млн долларов). Поскольку цена на нефть оказалась выше, чем было заложено в бюджете, то, по оценкам, в 2018 году белорусский бюджет мог получить от перетаможки российской нефти около 900 млндолларов.

При этом стоить напомнить, что в октябре 2018 года белорусская сторона подписала нулевой баланс на поставку российских нефтепродуктов в Беларусь, который был инициирован Россией с 1 ноября 2018 года, что также приведет к потенциальным потерям бюджета из-за недополучения экспортных пошлин в объеме примерно 200-300 млн долларов в год.

Впрочем, в РФ прекрасно понимают угрозы завершения налогового маневра в нефтяной сфере для белорусской экономики. В октябре 2018 года первый вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя вопрос компенсации потерь для Беларуси от этой реформы, отметил, что при реализации налогового маневра в России для Беларуси будет сокращаться поступление скрытой субсидии, которая предоставляется в результате отсутствия экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты. «Общий объем этой субсидии в целом сегодня составляет более двух миллиардов долларов в год. Это цена той беспошлинной поставки нефти и нефтепродуктов на белорусские предприятия. Поэтому реализация налогового маневра в конечном счете приведет к тому, что эта субсидия, скрытая, обнулится. Это будет сделано к 2024 году», – сказал А. Силуанов.

Татьяна Маненок, «Наше мнение»