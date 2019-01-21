В «таежном союзе» уравняют акцизы на сигареты 21.01.2019, 10:51

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Беларусь была основным противником нового соглашения.

До 1 февраля 2019 года государства — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС; входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан) могут согласовать проекты соглашений о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на алкогольную и табачную продукцию, сообщает РБК.

Согласно распоряжению по итогам Евразийского межправительственного совета, который состоялся в конце ноября 2018 года (копия документа есть в распоряжении РБК), члены союза должны предусмотреть, что с 2024-го при расчете локальных ставок акциза на сигареты они исходят из индикативной ставки €35 за 1 тыс.

сигарет (cреднее значение, от которого может отталкиваться страна при определении своего акциза) с отклонениями не более 20% как в большую, так и в меньшую сторону. Как сообщили РБК в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), члены союза достигли такого соглашения впервые.

Какова вероятность гармонизации акциза на территории союза и как это скажется на нелегальной торговле табаком, разбирался РБК.

Участники союза достигли согласия

Переговорный процесс по вопросу гармонизации ставок акцизов начался еще в 2012 году: данный пункт был включен в статью 71 Договора об ЕАЭС, после чего страны приступили к разработке проектов соглашений. Но все эти годы оставался нерешенным вопрос про диапазон отклонений от индикативной ставки, особенно для категории самых дешевых сигарет.

Государства ЕАЭС впервые пришли к компромиссу по соглашению о налоговой политике в области акцизов, подчеркивают в ЕЭК. До ноябрьского межправительственного совета в Минске между странами оставалось одно разногласие, заключавшееся в предложении выделить сигареты низкоценовой группы в отдельную категорию, но оно было устранено. По словам министра по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимура Жаксылыкова, проекты соглашений о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на алкогольную и табачную продукцию одобрены и направлены для проведения внутригосударственного согласования до 1 февраля 2019 года. Далее в первом квартале 2019 года доработанные проекты соглашений планируются к внесению на совет комиссии для внутригосударственных процедур и дальнейшего подписания, уточнил он.

«Сейчас идет внутригосударственное согласование, — подтвердили РБК в пресс-службе Минфина. — Министерство направило соглашение во все заинтересованные ведомства на рассмотрение, поэтому пока преждевременно говорить о позиции российской стороны по данному соглашению. Вопрос прорабатывается».

Какая сейчас разница в акцизах

В России с 1 января 2019 года ставка акциза на сигареты и папиросы повысилась на 10,01% и составила 1,89 тыс. рос. руб. за тысячу штук (плюс 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2,568 тыс. рос. руб. за тысячу штук). Для сравнения: в Беларуси — это примерно €3–23 за тысячу штук (в зависимости от ценовой категории сигарет, рост акцизов на 2019 год составил 15% ), Казахстане — €21, Киргизии — €16, Армении — €15. Из-за более высоких акцизов сигареты в России стоят в полтора-два раза дороже, чем у партнеров по Таможенному союзу: если в Беларуси пачка стоит в среднем 32 рос. руб., в Армении — 50 рос. руб., а в Киргизии — 53 рос. руб., то в России — 105 рос. руб., поясняет директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «БАТ Россия» Яна Гуськова.

Как разница в акцизах влияет на нелегальный рынок

Гармонизация ставок акциза на табачную продукцию несколько лет обсуждается правительствами ЕАЭС, и то, что премьер-министры пяти стран достигли договоренности по принципиальным положениям проекта соглашения, является важнейшим шагом в этом направлении, считает вице-президент JTI по корпоративным отношениям и коммуникациям в России Сергей Головко.

Основным противником гармонизации ставки акциза на территории ЕАЭС была Беларусь, рассказывает главный редактор агентства «Русский табак» Максим Королев: в стране сигареты делятся на три ценовые категории, для каждой из которых действует своя акцизная ставка. По словам эксперта, более 80% производства в стране приходится именно на низкоценовой сегмент, для которого действует незначительная ставка акциза, что позволяет Беларуси поставлять свою продукцию в Россию и Европу по самым конкурентным ценам, поэтому белорусская сторона настаивала на выделении сигарет первой ценовой группы. Крупнейшая в стране табачная фабрика «Неман» в Гродно является государственной, поэтому гармонизация акцизов Беларусь невыгодна, напомнил Королев.

Сигареты, нелегально ввезенные из ЕАЭС, составляют значительную часть табачной продукции, которая продается в России без уплаты налогов в государственный бюджет, говорит директор по корпоративным и юридическим вопросам «Империал Тобакко» Илона Миртова. Разрыв в стоимости пачки сигарет, легально произведенной в России, и пачки, нелегально ввезенной из стран Таможенного союза, настолько велик, что стал одним из основных драйверов нелегальной торговли табачными изделиями в России, пояснила она.

Это подтверждают и данные последнего ежегодного отчета о росте нелегального рынка сигарет, который в этом году подготовила компания Nielsen. Доля контрафакта и контрабанды за год удвоилась: в третьем квартале 2018 года она составила 8,4% от общего объема рынка по сравнению с 4,5% в июле—сентябре 2017 года.

«Двукратный рост нелегального рынка обусловлен растущим притоком более дешевых сигарет из стран ЕАЭС (Беларуси, Армении, Кыргызстана и Казахстана) и дальнего зарубежья, а также стремительным распространением нелегальной продукции, находящейся в обороте без акцизной марки или с подозрительной акцизной маркой, включая сигареты, на которых не указан ни адрес производства, ни наименование производителя. Доля таких сигарет за год выросла практически в три раза», — отмечается в исследовании Nielsen. Аналитики заметили быстрый рост доли нелегальных сигарет на территориях, примыкающих к границам с Беларусью и Казахстаном, где цены на табачную продукцию значительно ниже российских.

Почти треть всей нелегальной продукции в России — это белорусские сигареты, напоминает Гуськова, и пока разница в акцизах со странами ЕАЭС остается высокой, серый сектор будет продолжать расти.