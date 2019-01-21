Украинцы расстаются с Московским патриархатом 21.01.2019, 11:00

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O переходах отдельных приходов становится известно практически каждый день.

Украинские верующие продолжают покидать лоно Украинской православной церкви Московского патриархата и переходить в Православную церковь Украины. Точных данных, сколько парафий уже решилось на этот шаг, нет, так как ПЦУ, хоть и получила томос, то есть указ об автокефалии, но еще не успела зарегистрироваться юридически, согласно светским законам. При этом о переходах отдельных приходов становится известно практически каждый день, сообщает Радио Свобода.

19 января сразу три парафии УПЦ МП в Житомирской области объявили о переходе в недавно созданную в Украине православную церковь. Это произошло в день празднования Крещения Господня, когда православные верующие вспоминают крещение Иисуса Христа в реке Иордан. С момента появления, благодаря решению Вселенского патриархата, Православной церкви Украины (ПЦУ), таких новостей было уже более десятка.

Представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко на днях заявила, что речь идет о 70 парафиях, однако иерархи ПЦУ говорят, что эта цифра может быть в три или даже в четыре раза большей.

– Приходов перешло больше, поскольку не все из них заявили о своем решении, – рассказывает митрополит Александр (Драбинко), в прошлом – иерарх Московского патриархата, а ныне – Православной церкви Украины. – У нас, к сожалению, на сегодняшний день нет регистрации, поэтому мы можем брать только под каноническое окормление, поскольку организация – Православная церковь Украины юридически еще не зарегистрирована. Не зарегистрирован религиозный центр, который вел бы статистику и выдавал бы документ о юридической и канонической принадлежности. У нас в каждой епархии могут быть разные приходы, кто-то обращается ко мне, просит принять под мой епископский контроль его парафию, дать им, допустим, антиминс (ткань, которой покрывается алтарь во время богослужения, являющаяся необходимой принадлежностью для совершения литургии. – РС), если там антиминса нету, и возможность служить в Православной церкви Украины. Кто-то об этом говорит, кто-то не говорит, это могут быть большие приходы или малые приходы. Мне кажется, эта статистика может быть уже в три или четыре раза больше, нежели та, которая озвучена сегодня. Лично у меня лежит несколько заявлений из разных мест Украины о том, что люди просят принять их в Православную церковь Украины. Я что-то публикую, что-то не публикую, они просто начинают на местах поминать митрополита Епифания как главу церкви и меня как своего правящего архиерея, который их принял в свое каноническое подчинение. Но я не могу выдать им юридический документ, который был бы зарегистрирован, из которого можно было бы брать официальную статистику для ее озвучивания государственными органами.

В качестве примера митрополит Александр приводит Винницкую епархию УПЦ МП. Вместе с возглавлявшим ее до получения автокефалии митрополитом Симеоном (Шостацким) в ПЦУ перешли более 50 приходов:

– Вслед за митрополитом Симеоном на сегодняшний день заявили о присоединении к его точке зрения более 50 приходов, а остальные находятся пока в неопределенном состоянии, поскольку Украинская православная церковь должна переименоваться законом Украины в Русскую православную церковь и в течение двух-трех месяцев должны быть приняты новые уставы. Вот когда перестанут действовать старые уставы, тогда приходам нужно будет определиться, принимать им устав действующей в Украине Русской православной церкви, или же уставы, которые будут даваться митрополитом Симеоном, который принадлежит к Православной церкви Украины. Люди, как правило, знают правящего архиерея, они находились непосредственно в его ведении, они получали святое миро из его рук, антиминсы, документы, награды, удостоверения, и многие, понятное дело, будут разделять точку зрения своего правящего архиерея. Но, конечно, это будут не все: кто-то этого не делает по идеологическим соображениям, кто-то – по недостатку своего канонического сознания, кто-то – по любви к "русскому миру". Есть разные тенденции.

Переходы в ПЦУ иногда сопровождаются драматическими событиями. Например, верующие села Ворсивка на собрании приняли решение перейти в новую церковь, однако иерей Московского патриархата отказался ему подчиниться, так как его поддержала часть мирян. Сторонники ПЦУ не пустили его в церковь, и священнику вместе с несколькими сторонниками пришлось совершить богослужение у входа в храм.

Но чаще всего священники УПЦ МП соглашаются с решением общины. Так произошло, например, в Ивано-Франковской области. Здесь приблизительно 20 верующих захотели остаться в Московском патриархате, но большинство прихожан проголосовало против этого. Это не означает, что несогласные после принятых решений смогут убираться восвояси. Священники УПЦ МП вместе со своими сторонниками 17 января получили право основать отдельную общину и осуществлять богослужения в том же храме, только в другие часы.

В то же время некоторые религиозные объединения верующих предпочитают оставаться в Московском патриархате. На официальном сайте УПЦ МП размещен репортаж о том, как на собрании мирян в селах Броница и Сосонка в Винницкой области прихожане здешних храмов проголосовали против перехода в Православную церковь Украины.

Украинская православная церковь Московского патриархата является самой крупной церковью Украины. УПЦ МП в прошлом году распространила информацию, что на территории Украины ее парафий стало на 300 больше, чем в 2017-м. Сейчас, как утверждают в пресс-службе Московского патриархата, речь идет о 12 741 парафии.

Опираясь на эти данные, кажется, что потеря даже пусть трех сотен парафий для УПЦ МП – это немного. Тем не менее, в связи с начавшимся процессом оттока приходов, иерархи все чаще стали обращаться к верующим с просьбой защитить церковь, называя начавшиеся процессы "расколом" и призывая соблюдать "правила безопасности".

Эти опасения связаны с тем, что с экзархами Константинопольского патриархата, которые прибыли в Украину для организации объединительного собора в конце прошлого года, встречались 18 из 96 архиереев УПЦ МП, а каждый архиерей – это десятки и сотни приходов. Об этом заявил в интервью Би-би-си архиепископ Даниил Памфильский. "Большинство из них были и, мне кажется, по сей день остаются готовы сделать шаг, чтобы влиться в новую поместную Украинскую православную церковь", – заявил он, отметив, что "представители УПЦ МП имели указания, полученные из Москвы: им было запрещено выходить с нами на контакт".

– Я не знаю о результатах переговоров с этими иерархами, тем более со стороны владыки экзарха, – говорит митрополит Александр. – Я могу только говорить о том, что да, действительно, накануне объединительного собора, который состоялся в Софии Киевской, в Киев прибыли несколько преосвященных владык Украинской православной церкви, но каким-то удивительным образом один оказался утром за рубежом, хотя вечером мне говорил, что он будет присутствовать на соборе. Второй оказался в Киево-Печерской Лавре – народные депутаты Деркач и Новинский вывезли из гостиницы, в которой он проживал, вы видели, наверное, это видео, оно гуляет по интернету. Один из них еще каким-то образом тоже оказался в Лавре и на следующий день там же и остался, и не приехал на собор, хотя был в гостинице. Еще один преосвященный, который собирался, оказался срочно в больнице, под капельницей, а второй, будучи его викарием, я так понимаю, исполнил послушание правящего и, наверное, тоже заболел. Вот это то, что мне достоверно известно о тех владыках, которые должны были, кроме меня и владыки Симеона, присутствовать на этом соборе. Фактически мы можем говорить о том, что они не прибыли туда вследствие давления со стороны священноначалия Украинской православной церкви и политиков, которые их, так сказать, изъяли из общества, тех людей, которые могли принимать участие в заседании объединительного собора.

– Насколько сильно это давление может оказать влияние на решение священников и епископов в будущем или в ближайшее время перейти в Православную церковь Украины?

– Дело в том, что парафии уже не руководствуются понятием каноничности и неканоничности, которое культивировалось до последнего времени. Переходят те парафии, которые и хотели быть в единой поместной православной церкви, но до поры до времени их удерживало само понятие действительности или недействительности таинства. Сегодня этот вопрос снят в связи с признанием поместной церкви Константинопольской матерью-церковью и вхождением Православной церкви Украины в семью православных церквей мира. Поэтому те приходы и люди, которые много лет назад хотели, лелеяли в своем сердце преодоление этого раскола, сегодня решаются на этот шаг, и их будет все больше и больше. Те, кто хотел оставаться в Московском патриархате, в Русской православной церкви, те, понятное дело, и останутся, но примут новые уставы, в которых будет засвидетельствована их религиозная и конфессиональная принадлежность к Русской православной церкви на территории государства Украина. Здесь чего-то неожиданного, собственно, не наблюдается. Открылась каноническая дверь объединения православных в единую православную церковь, и препятствие, та стена, которая была выстроена в свое время понятием "неканоничности", помаленьку, как Берлинская стена, рушится. Насколько может быть сильным давление политиков? Ну, по инерции еще какая-то часть нашего общества, которая не вышла из Советского Союза, которая не вышла из эпохи Януковича, еще боится и вбирает голову в плечи, как бы чего не вышло.

– А когда церковь будет зарегистрирована юридически, вы ожидаете, что будет еще больше переходов?

– Я думаю, что это будет в ближайшее время. Многие священники, я вам скажу прямым текстом, говорят: "Ну вот, сейчас закончатся праздники, а потом будем проводить собрания, будем определяться с нашей юрисдикционной принадлежностью. Закончится Богоявление, посвятим воду, покропим дома и потом решим". Я думаю, первый масштабный этап будет после праздника Крещения Господня, тем более был принят закон о свободном переходе парафий, смене юрисдикции, и это все ускорит и упростит присоединение приходов к Православной церкви Украины. А следующий этап, я думаю, будет после выборов, в марте месяце, когда уже не будет каких-то предпосылок к тому, что, может быть, придет к власти "Оппозиционный блок". Многие ждут, что выборы могут каким-то образом повлиять. У нас духовенство переживает: как бы священноначалие не наказало за какие-то их, так сказать, своевольные проделки. Но принятый закон говорит о том, что приходская община определяет количеством необходимых голосов переход в Православную церковь Украины, несмотря на желание священника. Если раньше священник собирал приходское собрание, мог навязать свою идею, свое мышление, которое ему сказали в епархии, чтобы он донес до сведения своих верующих, то в данном случае верующие собираются и говорят священнику: "Батюшка, либо вы с нами, либо, будьте добры, освободите место".

– А что в таком случае будет делать Православная церковь Украины? Предположим, верующие сказали, причем уже такие случаи были, что они не хотят быть под Украинской Православной церковью Московского патриархата, а хотят быть в новой церкви. Что будете делать вы, например, как один из иерархов этой церкви, или другие иерархи?

– Верующие принимают решение, пишут прошение, приходят ко мне, я подписываю прошение, что благословляется вам отныне быть членами Православной церкви Украины, за богослужением поминать митрополита Киевского и всея Украины Епифания, и меня как правящего архиерея, который непосредственно принял в общение с Православной церковью Украины.

– Да, но им же нужен священник.

– Священник будет направлен, если тот священник, который у них служил, откажется и не будет совершать богослужения, если он не пойдет вместе с общиной. Священник вернется к тому епископу, который его туда назначал, и пускай он найдет ему тогда другое место служения, если найдет. Община будет определять, будет этот священник вместе с ней или не будет. Если он идет вразрез с мнением общины, то он должен вернуться к своему работодателю – к епископу, – объясняет митрополит ПЦУ Александр.

Православная церковь Украины появилась благодаря решению Вселенского патриархата издать томос, то есть указ о даровании автокефалии. Этому процессу предшествовали длительные переговоры, в которых принимали участие не только церковные иерархи Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и части Украинской православной церкви Московского патриархата, но и светских властей Украины: президента и Верховной рады, которая обращалась к так называемой церкви-матери рассмотреть этот вопрос.

Принятое в Стамбуле решение было исторически обосновано тем, что в Киеве издавна существовала митрополичья кафедра, однако в 1685 году она была переподчинена Москве в результате того, что московский патриарх Иоаким неканоническим образом, без согласия Константинополя, назначил митрополита Киевского. Впоследствии Вселенскому патриархату пришлось просто признать это решение, чтобы не вызывать раскола церкви. Тем не менее раскол все-таки произошел, через много столетий после этого события, когда в начале 1990-х годов Москва не признала решения синода Украинской православной церкви о независимости. Таким образом и возникли две украинские православные церкви – Московского и Киевского патриархата. Последняя более 20 лет имела неканонический статус, а возглавляющий ее патриарх Филарет был предан анафеме синодом Русской православной церкви. Анафема была снята уже Вселенским патриархатом.

В декабре прошлого года в Киеве на объединительном соборе был избран митрополит Киевский. Им стал патриарший наместник УПЦ КП Епифаний. 6 января из рук Вселенского патриарха Варфоломея I во время совместного богослужения он получил указ об автокефалии – томос, и было объявлено о появлении новой православной церкви – Православной церкви Украины. 3 февраля запланирована интронизация, то есть возведение на кафедру митрополита. Вслед за этим состоится первое в истории церкви заседание Священного Синода.