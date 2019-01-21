CNN: Помпео размышляет над идеей баллотироваться в Сенат США 21.01.2019, 11:16

Майк Помпео

Фото: Reuters

К этому решению его может подталкивать лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконелл.

Госсекретарь США Майк Помпео рассматривает возможность баллотироваться на пост сенатора от штата Канзас в 2020 году. Об этом сообщает телеканал CNN, пишет "Гордон".

По данным собеседника телеканала, Помпео 20 января встретился с ведущим консультантом Республиканской партии Уордом Бейкером, с которым обсудил свое желание.

CNN отмечает, что Помпео "сосредоточен на своей работе", однако прислушивается к призывам баллотироваться в сенаторы. Одним из тех, кто подталкивает госсекретаря к этому шагу, якобы является лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконелл.

До назначения на должность директора ЦРУ, а затем госсекретаря Помпео три срока был членом Палаты представителей Конгресса от Канзаса.