Гильдия продюсеров США назвала лучший фильм года 21.01.2019, 11:19

Церемония вручения награды прошла в Беверли-Хиллз.

Фильм "Зеленая книга" режиссера Питера Фаррелли, который стал лучшим фильмом 2018 года по мнению кинокритиков, теперь стал лауреатом премии Гильдии продюсеров США в главной категории "Лучший фильм года". Церемония вручения награды прошла в в Беверли-Хиллз, пишет «Сегодня».

За победу в главной номинации также боролись картины Брэдли Купера "Рождение звезды", "Черная пантера", "Черный клановец", "Безумно богатые азиаты", "Фаворитка", "Тихое место", "Рома", "Власть" и "Богемная рапсодия".

Фильм "Зеленая книга" рассказывает о путешествии известного джазового пианиста Дона Ширли и его водителя и охранника Тони Липа по югу США в 1962 году. В картине главные роли исполнили Вигго Мортенсен, Махершала Али и Линда Карделлини.

Отметим, что в категории "Лучший анимационный фильм" победила лента "Человек-паук: Через вселенные".

"Лучшим комедийным сериалом" стал "Удивительная миссис Мэйзел". В этой категории на награду номинировались "Атланта", "Барри", "В лучшем мире" и "Блеск". В драматической номинации победил сериал "Американцы".

"Лучшей игровой телепередачей" признаны "Королевские гонки РуПола" (10-й сезон), а лучшей программой, основанной на реальных событиях – "Тайная кухня Энтони Бурдена" (12-й сезон). Среди развлекательных ток-шоу продюсеры выделили "События прошедшей недели" с Джоном Оливером (6-й сезон), а среди детских передач – 48-й сезон "Улицы Сезам".

В категории "Лучший мини-сериал" победу одержал проект "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений". На премию в этой номинации претендовали "Побег из тюрьмы Даннемора", "Острые предметы", "Романовы" и "Маньяк". "Лучшим телефильмом" назван "451 градус по Фаренгейту" по мотивам книги фантаста Рэя Брэдбери.