Рост экономики Китая замедлился до 28-летнего минимума 21.01.2019, 11:46

Рост ВВП Китая замедлился из-за ряда факторов.

Экономика Китая в 2018 году выросла на 6,6%, что является самым низким показателем за последние 28 лет, сообщает liga.net со ссылкой на государственное статистическое управление КНР.

По данным ведомства, ВВП страны в прошлом году достиг 90,03 трлн юаней ($13,28 трлн).

Темпы роста снижались на протяжении всего 2018 года. В первом 2018-го ВВП вырос на 6,8%, во втором - на 6,7%, в третьем - на 6,5%, в четвертом - на 6,4%.

Китайская экономика сбавила темпы роста под влиянием нестабильного внутреннего спроса, торговой войной с США и слабой инвестиционной активности, пояснили эксперты агентству Reuters.

Общий объем розничных продаж потребительских товаров в Китае достиг 380,87 млрд юаней, увеличившись на 9% по сравнению с 2017 годом. Онлайн-продажи выросли на 23,9%, до 9 трлн юаней, тогда как 2017 году этот показатель показал рост на 32,2%.

Розничные продажи в городах выросли на 8%, до 32,56 трлн юаней (против 10% в 2017 году) в сельской местности – на 10,1%, до 5,53 трлн юаней (против 11,8% в прошлом году)

Реальный доход на душу населения в Китае в 2018 году составил 28228 юаней, что на 8,7% больше по сравнению с предыдущим годом.

Напомним, по итогам 2017 года экономика Китая стала второй среди крупнейших экономик мира.