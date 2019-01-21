Сколько зарабатывают бюджетники в соседних с Беларусью странах 21.01.2019, 11:51

Самые большие зарплаты в бюджетной сфере - в Польше.

Myfin.by посмотрел, сколько зарабатывают работники бюджетной сферы в странах-соседках Беларуси.

Польша: врачи получают по 4078 рублей в эквиваленте

Средняя зарплата в Польше в декабре 2018 года составила 5274,95 злотых (3010 белорусских рублей). Это на 6,1 % больше, чем год назад.

Бюджетники получают меньше – средний заработок преподавателя-стажера составляет 2900,20 злотых (1654 рубля), контрактного учителя – 3219,22 (1836 рублей), назначенного учителя – 4176,30 (2 382 рубля), сертифицированного учителя – 5336,40 злотых (1837 рублей).

Преподаватели высших учреждений образования зарабатывают в среднем 6266,65 злотых (3575 рублей), врачей в государственном секторе – 7153,80 злотых (4078 рублей).

Хотя для белорусов эти зарплаты кажутся сказочными, польские бюджетники несколько лет добивались увеличения ставок, устраивая забастовки.

В итоге сначала правительство объявило о повышении зарплат учителям (в три этапа, первый уже реализован в апреле 2018-го), 8 июня сейм принял закон о повышении минимальной зарплаты работникам здравоохранения.

Литва: воспитатели получают от 1629 рублей в эквиваленте

Зарплаты бюджетников, которые добивались этого несколько лет, увеличились и в Литве. К этому привела массовая забастовка учителей, завершившаяся отставкой министра образования и увеличением окладов примерно на 10%. Эти изменения позволили увеличить зарплату бюджетников на 60-90 евро в месяц.

По официальным данным Департамента статистики, средняя зарплата в Литве в третьем квартале 2018 года составляла 935,7 евро в месяц (2292 рубля). Работающие в сфере здравоохранения и социальной работы литовцы получали в среднем 856 евро (2097 белорусских рублей), работники образования – 765 евро (1874 рубля), из них учителя – 817 евро (2002 рубля), воспитатели – 665 евро (1629 рублей).

Латвия: в сфере образования получают по 1950 рублей в эквиваленте

По официальным данным латвийского Центрального статистического бюро, средняя зарплата в Латвии в 2018 году составляет 985 евро (2413 белорусских рублей) в месяц до уплаты налогов, которые дифференцированы и заметно выше литовских (15%).

Работающие в сфере образования латыши получают в среднем 780 евро (1950 рублей), в здравоохранении и социальной работе – 932 евро (2283 рубля).

С сентября минимальная зарплата учителей в Латвии повышена на 30 евро — до 710 евро (1740 рублей). А с 1 января у всех работников здравоохранения, начиная с врачей и заканчивая помощниками медсестер, ставки выросли на 20%. По уверениям чиновников Минздрава, врачи в поликлиниках будут получать 1350 евро (3308 рублей), медсестры и помощники врачей — 810 евро (1985 рублей). А в стационарах зарплаты будут выше — 1856 (4547 рублей) и 1114 евро (2730 рублей).

Украина: в здравоохранении зарабатывают в среднем 465 рублей

Несмотря на солидное повышение в прошлом году, украинские зарплаты пока самые маленькие. Средняя зарплата украинца за 11 месяцев 2018 года, по данным Государственной службы статистики, составила 8711 гривен (671 рубль). В сфере образования в ноябре она достигла 6938 гривен (534 рубля), в здравоохранении – 6042 (465 рублей).