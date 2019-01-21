Беларусь в ноябре практически обнулила импорт нефтепродуктов из России 1 21.01.2019, 12:20

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На долю РФ приходится 95,8% белорусского импорта нефтепродуктов.

Беларусь в ноябре 2018 года импортировала из России порядка 35 тыс. тонн нефтепродуктов против 100 тыс. тонн в октябре, 106 тыс. тонн в сентябре и 140 тыс.тонн в августе, свидетельствуют данные Белстата, сообщает "Интерфакс".

Импорт нефтепродуктов из РФ падал с июля после того, как российская сторона инициировала ограничения поставки нефтепродуктов в Беларусь. В первом полугодии среднемесячный импорт нефтепродуктов из РФ составлял 352 тыс. тонн, в первом полугодии отмечался рост поставок в натуральном выражении в 1,4 раза.

По итогам января-ноября 2018 года динамика импорта нефтепродуктов из РФ за отчетный период перешла в отрицательную плоскость. В целом за 11 месяцев ввоз нефтепродуктов из РФ составил 2,74 млн тонн, что на 6,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В стоимостном выражении импорт нефтепродуктов из РФ из 11 месяцев составил $1,09 млрд, увеличившись на 15,4% за счет роста средней цены импорта на 23,1% до $396,5 за тонну.

На долю РФ приходится 95,8% белорусского импорта нефтепродуктов.

Поставки нефти из РФ осуществляются в соответствии с согласованным объемом, который предусматривает в 2018 году поставку в Беларусь для переработки 18 млн тонн.

За январь-ноябрь 2018 года импорт нефти составил 16,7 млн тонн, что на 0,9% больше, чем в январе-ноябре 2017 года. В стоимостном выражении импорт нефти вырос на 33,8% до $6,39 млрд в связи с увеличением средней цены импорта на 32,6% до $382,9 за тонну.

Импорт российского природного газа вырос за 11 месяцев на 6,8% - до 18,3 млрд кубометров. По данным Белстата, цена импорта газа снизилась на 9,4% - до $132,4 за 1 тыс. кубометров. В стоимостном выражении импорт газа составил $2,42 млрд (снижение на 3,2%).

Как сообщалось, Россия заявила об ограничении с IV квартала 2018 года беспошлинных поставок нефтепродуктов в Беларусь, мотивируя это потерями российского бюджета в связи с возможным реэкспортом нефтепродуктов с территории Беларуси. В рамках новых договоренностей предусмотрен фактический запрет на беспошлинные поставки всех нефтепродуктов из РФ в Беларусь за исключением отдельных продуктов нефтехимии, которые в республике не производятся.

Индикативный баланс по поставкам нефти не претерпел изменений.

В соответствии с межправительственными договоренностями от апреля 2017 года, Беларусь де-юре может импортировать из РФ 24 млн тонн нефти в год. При этом де-факто Минск ввозит 18 млн тонн нефти для переработки. Стороны договорились, что экспортные пошлины на остальные 6 млн тонн будут направляться в белорусский бюджет. В Минске называют эту схему "перетаможкой".