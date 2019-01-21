Разочарование в Путине 5 21.01.2019, 12:29

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Рейтинг правителя падает в глазах не только простых людей, но и элит.

Газета "Ведомости" пишет о снижении рейтингов российского президента и разбирается в причинах этого, передает ВВС.

"Рейтинг Владимира Путина перестал быть неуязвимым", - пишет на первой полосе свежего номера издание.

Первый после Нового года опрос ВЦИОМа показал, что падение рейтинга Владимира Путина продолжается: ему доверяют 33,4% респондентов, а 29 декабря 2018-го было 36,5%. Это минимум с января 2006 года - даты, с которой на сайте ВЦИОМа доступны данные опросов. До осени прошлого года минимум - 37,4% - был в разгар массовых протестов в декабре 2011 года. Одобряет деятельность президента гораздо больше опрошенных, но и их доля снижается, отмечают "Ведомости" - 62,1% против 64,6% 29 декабря.

Среди главных причин - выросший в начале года НДС и рост тарифов, объясняет социолог ФОМа Григорий Кертман: "Кроме того, кто-то подводит итоги года и вспоминает пенсионную реформу. У людей длинные каникулы, они много общаются, шансов услышать критику становится больше. Сыграли оба этих фактора".

Впрочем, гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров считает, что никакого обрушения уровня доверия нет, есть медленный процесс снижения, стартовавший после пенсионной реформы. "Нет хороших новостей, которые бы говорили, что жизнь меняется к лучшему. После нескольких лет кризиса были ожидания, что будут расти зарплаты, пенсии, а реальностью оказался рост цен и плохие новости вроде пенсионной реформы и санкций", - объясняет Федоров.

В Новый год обычно у людей настроение поднимается, но сейчас этого не произошло, не было импульса к повышению социального самочувствия, констатирует социолог: "У людей мало денег, они даже на празднование Нового года потратили на 1000 рублей меньше, чем в прошлом году, и не потому, что цены не выросли, а потому, что есть беспокойство за будущее".

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Политолог Александр Пожалов среди причин снижения рейтингов Путина называет общее разочарование в социальном характере государства и способности власти обеспечить быстрые видимые улучшения. Эксперт не исключает, что после пенсионной реформы население начинает адресовать претензии непосредственно президенту, а не нижестоящим властям, растет отчуждение части общества от власти и слабеют надежды на власть и президента.

Происходит "разбожествление Путина", раньше он был над превратностями судьбы рядового россиянина, приносил славу и величие, а сегодня частично рассматривается как человек, который отвечает за проблемы, на него переносится и негатив, который есть в отношении правительства, считает политолог Николай Петров.

Петров считает, что для власти наступил поворотный момент, требующий героических усилий, чтобы поддержать уменьшающуюся легитимность Путина, цитируют политолога "Ведомости".

"Второй выход - закрутить гайки. Кремль должен определиться со стратегией, потому что это может повлиять и на события 2024 г. С такими рейтингами можно жить дальше, но вот предпринимать серьезные действия по трансформации режима сложно: рейтинг падает в глазах не только простых людей, но и элит", - считает эксперт.