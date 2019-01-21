Могилевский активист – властям: Уходите в отставку! 21.01.2019, 12:41

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Владимр Шанцев

Фото: DW

Чиновники просто обнаглели.

Январь – месяц для подведения итогов прошлого года. И поскольку я живу и работаю в Могилеве, попробую сделать небольшой анализ по этому городу, об этом пишет Могилевский активист Владимир Шанцев для сайта ucpb.org.

Самым важным событием прошедшего года в Могилеве многие называют Форум регионов Беларуси и России. И у многих эйфория. Считают, что сделано много, а власть вообще молодцы. Много чего построено к этому событию, гостей встретили достойно, и жители Могилева могли отдохнуть и порадоваться.

Да, тема зрелищ важна. Людям нравится, когда центральные улицы превращаются в сплошную ярмарку, когда в городе праздник и появляется много мест, где можно отдохнуть, себя показать и на других посмотреть.

Это одна сторона Форума. Теперь переходим к другой, ради чего это мероприятие и проводилось.

Конечно, хорошие, дружественные отношения между странами нужно развивать и поддерживать. Особенно, когда страны граничат между собой, и здесь очень тесно переплетены и родственные отношения между людьми, и экономические связи между предприятиями. И эти связи нужно постоянно расширять и укреплять.

Но уж очень много проблем в последнее время у нас с Россией. И проблемы для населения странные. Ведь людям совершенно непонятно, почему одно для белорусов Россией запрещено, потом другое. А затем выясняется, что все можно. И потом опять по новой. Вроде как в Евразийском экономическом союзе по определению должна обеспечиваться свобода движения товаров…

Совершенно резонен вопрос в связи с этим, чем закончились предыдущие 4 форума? Форумы проводятся, а противоречия между Беларусью и Россией все больше обостряются.

И вот уже 5-й форум, приехали Лукашенко и Путин, «парламентарии» и чиновники двух стран, что-то обсудили и разъехались. А масштабы проблем продолжают расти и ширится.

Это событие показало также во всей красе блеск и нищету нашей «вертикали», уродливость созданной 24 года назад власти. Мы в очередной раз убедились, что для местной вертикали самое главное – угодить и понравиться вышестоящему начальству. А как же – ведь вышестоящее начальство их назначает! Но никак местная власть не собирается нравиться населению и удовлетворять их нужды. А зачем? Она от населения совершенно не зависит, население непричастно к созданию этой самой власти!

Судите сами.

Мы в последнее время особенно часто становимся свидетелями такого позорного явления, как «показуха». Это когда ремонтируют дороги непременно в дождь, красят траву в зеленый цвет, а снег в белый к приезду высокого начальства. Правда, при этом утверждают, что все потом останется людям. Но странно, а почему не ремонтировать дороги раньше, если для людей? Почему потом, впопыхах, происходят авралы, при которых не находится места для соблюдения строительной технологии, и это делается не за деньги чиновников, желающих понравиться и выслужиться? Да и мы прекрасно видим, как потом держится то, что сделано авральным способом.

Накануне визита Папы Римского в сентябре в Вильнюс я был в этом городе, и специально поинтересовался, а были ли там авралы. У меня спросили, а что это? Когда объяснил на наших примерах, там только посмеялись. Так это же не какой-то царь, а Папа Римский, но даже для него не было никакого шухера!

Подготовка к форуму показала также, что власть просто обнаглела. Несмотря на многочисленные протесты, завершено строительство уродливой арки на въезде в город. Деньги на ее строительство собирались опять же позорно, в добровольно-принудительном порядке. При этом чиновники беззастенчиво врали, что это «добровольные» пожертвования граждан. Дворовые же территории, а ведь это действительно для людей, остались в таком же ужасном и плачевном состоянии, что и были. 11-я школа осталась без спортивного зала.

На Святом озере уже 5-й год нельзя купаться. Огромный микрорайон Казимировка – без поликлиники. И так далее. Но на это, для людей, денег почему-то нет…

В стране по статистике 6,6% населения – инвалиды. Это 24000 человек в городе. Сюда можно добавить еще и людей преклонного возраста, родителей с малолетними детьми. Кто должен заботиться и думать о них? Безусловно, наша власть. При очень плохом царе, Николае Кровавом, в Одессе, аж в 1902 году, рядом с Потемкинской лестницей появился фуникулёр. Потому что градоначальники думали и заботились о своих гражданах.

А у нас, через 120 лет, в 21 веке, для двух царей, одного – нашего, а второго – из соседней державы, чиновники преподнесли лестницу в Подниколье высотой почти 30 метров без средств передвижения для инвалидов.

И теперь носятся с этой лестницей как с писаной торбой.

На жалобу могилевчан, почему забыли инвалидов, власть ответила: самостоятельное перемещение инвалидов с пл. Орджоникидзе в парк Подниколье предусмотрено по ул. Челюскинцев. Но ведь это же крюк в километр! Короче, лучше инвалидам и пенсионерам сидеть дома, никого не беспокоить и не мешать чиновникам работать.

Правда, благодаря настойчивости могилевчан, власть опомнилась, поняла, что дала маху. И после следующей жалобы уже признала рожденную самой же проблему, и пришла к выводу, что подъёмник все же нужен. А почему сразу бы не спроектировать лестницу так, чтобы всем было удобно, и это было бы гораздо дешевле? Есть ли социальная служба в городе, которая обязана смотреть за этим?

Но зато теперь появилась возможность опять потратить огромные деньги на подъемник. Опять же, можно отпилить . ..

Полтора года назад был начат капитальный ремонт двух домов – №34 по ул. Космонавтов и №5 по пр. Мира. Ремонт этих домов не закончили, жильцов кинули (а как же, идет подготовка к форуму регионов, не до этого!) при этом срезали с балконов ограждения, и только потом обнаружили, что ремонт балконов нецелесообразен, балконы должны быть демонтированы, и нужно пристраивать лоджии. И вот уже полтора года люди живут с балконами без ограждений, а дата начала ремонтных работ назначена только на второй квартал 2019 года, то есть конца и краю не видно. Так, а что, еще до капремонта нельзя было все это выяснить, семь раз отмерить, а только потом резать ограждения? В ответ на жалобу пришел пространный ответ из горисполкома, подписанный заместителем председателя В.Дударевым, что так мол и так, не волнуйтесь, все идет по плану (действительный смысл этого ответа –идите вы на фиг!).

А сам Дударев и два председателя – горсовета и горисполкома – пробовали жить в квартирах с балконами без ограждений? А может переселить их в эти дома, и тогда дело пойдет?

Как реагирует вышестоящая власть по поводу наплевательского отношения городской власти к своим жителям? Мои жалобы в облисполком и комитет госконтроля на горисполком были перенаправлены (а попросту, отфутболены)…в горисполком. Обратите внимание, жалобы на горисполком отправляются на рассмотрение в горисполком! Заместитель председателя облисполкома А.Кунцевич, главный «идеолог» области, даже обосновал законность этого футбола. А ведь это, по сути, примерно то же, если бы я обратился с жалобой на то, что гражданин N избил другого гражданина, а рассматривать, правильно ли N его избил, поручили тому же гражданину N!

За время этой дикой волокиты генеральный директора МГКУП «Управление коммунальных предприятий» А.Киблов пошел на повышение, и стал аж председателем городского совета депутатов. Впрочем, ничего удивительного. Депутатов у нас давно не избирают, а назначают по принципу лояльности власти.

Сейчас 2019 год. А с 2017 года два дома: на пр. Мира 5 и на ул. Космонавтов 34, стоят с балконами без ограждений, и сколько это будет продолжаться, пока неизвестно…

Лукашенко неоднократно утверждал, что до его прихода к власти у нас все было не так, как нужно, ну совсем не очень хорошо. А я хорошо помню начало 90-х. И многим руководителям города от нас, избранных, а не назначенных «депутатов» горсовета, досталось бы «на орехи» за все вышеперечисленное. А за бесцельно изуродованные балконы кое-кто непременно лишился бы должности.

Что дальше? Дальше без системных реформ у нас тупик.

Нам нужны для начала честные и свободные выборы и только 2 срока полномочий Президента, но уже без Лукашенко.