Главы МИД ЕС одобрили санкции в связи с делом Скрипалей 3 21.01.2019, 12:44

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Санкции затронут граждан России и Сирии.

Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе в понедельник согласовали санкции против лиц, причастных к совершению нападений с использованием химического оружия.

Речь идет о покушении на Сергея и Юлию Скрипаль в британском Солсбери и о химических атаках в Сирии. ЕС впервые вводит санкции в связи с использованием химоружия.

В санкционный список, как сообщает корреспондент Радио Свобода/Радио Свободная Европа, будут включены четверо граждан России, 5 граждан Сирии и одно сирийское юридическое лицо. Имена, как ожидается, будут названы позднее в понедельник.

EU foreign ministers have approved the new chemical weapons sanctions. asset freezes and visa bans on 4 Russian nationals, 5 Syrians and 1 Syrian entity. names published later today. #Salisbury #Russia #Syria #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 21 января 2019 г.

Ранее со ссылкой на источники сообщались, что в списке будут подозреваемые в отравлении в Солсбери, которые въехали в Британию по документам на имя Александра Петрова и Руслана Боширова. Британские власти утверждают, что это агенты российской военной разведки. В санкционный список США они ранее были внесены под именами Алексея Чепиги и Александра Мишкина - утверждается, что это их настоящие имена.

Бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены высокотоксичным веществом "Новичок" в Солсбери 4 марта. После долгого лечения они выжили. Умерла британская гражданка, которая, по видимости, случайно подверглась воздействию "Новичка". Инцидент привел к резкому обострению отношений между Британией и Россией.