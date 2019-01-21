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Жители Магнитогорска получили массовую рассылку с угрозой взрывов

  • 21.01.2019, 12:58
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Фото: Известия

Скриншоты типовых сообщений горожане выложили с социальных сетях.

В Магнитогорске сразу несколько жителей города сообщили о получении писем с угрозами взрывов. Скриншоты типовых сообщений горожане выложили с социальных сетях. В анонимных посланиях упоминаются трагедия 31 декабря, когда в результате обрушения подъезда многоквартирного дома по Карла Маркса, 164, погибли 39 человек, и инцидент со взрывом маршрутного такси в центре города, пишет znak.com.

Одно из таких писем, судя по скриншоту, поступило на электронный адрес городской больницы № 1. В соцсетях сообщается, что в медучреждении идет эвакуация. 

В самой горбольнице не стали комментировать данную информацию.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что данный вопрос — это компетенция УФСБ по региону. 

В пресс-службе Управления ФСБ по Челябинской области факт получения сообщений подтвердили. «Проводится проверка в соответствии алгоритмами», — заявили в ведомстве.


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