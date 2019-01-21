Лукашенко нашел нового «стратегического партнера» в Африке 11 21.01.2019, 13:27

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Посол Ганы в Беларуси Лесли Ача Опоку-Уаре

Фото: belta.by

Диктатор решил не останавливаться на Зимбабве.

Об этом заявил Лукашенко, общаясь сегодня с послами зарубежных государств после церемонии вручения верительных грамот, пишет БелТА.

Диктатор заявил , что Беларусь серьезно изучает возможности сотрудничества с Ганой. «Уверен, что она будет одной из опорных точек в Африке, с которой мы начнем более активное сотрудничество и с другими странами», — заявил диктатор в беседе с послом Республики Гана в Беларуси Лесли Ача Опоку-Уаре.

В сельскохозяйственной и строительной отраслях этой страны хорошо известны белорусские калийные удобрения и металлургическая продукция. «Мы видим дальнейшие перспективы для существенного расширения сотрудничества, прежде всего в АПК, а также в промышленной кооперации», — сказал Лукашенко.

Напомним, совсем недавно Лукашенко встречался с главой Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Тогда диктатор заявил, что Зимбабве является «стратегическим партнером Беларуси».