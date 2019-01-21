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Хапун в Минске: на вечеринке задержаны 37 человек

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  • 21.01.2019, 13:45
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Фото: guvd.gov.by

Каждому из задержанных грозит до 5 лет лишения свободы.

В Минске на очередной вечеринке с наркотиками задержали 37 молодых людей. Как информирует  пресс-служба столичной милиции, происшествие случилось в пятницу, 19 января. Молодёжь собралась в съёмном коттедже на Геологической улице, чтобы отметить новогодние и рождественские праздники, сообщает Еврорадио.

У милиции была оперативная информация, что ребята собираются употреблять наркотики (на них они собирали деньги). Нашли их только у двух несовершеннолетних — у одного 5 граммов марихуаны и 0,6 грамма особо опасного вещества MDMA, у другого — 0,42 грамма марихуаны. В их отношении возбуждено уголовное дело, статья — "Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов". Каждому из ребят грозит до 5 лет лишения свободы.

Отмечается, что задержанные — учащиеся различных учебных заведений столицы. Раньше они не привлекались ни к административной, ни к уголовной ответственности. Правоохранители пытаются выяснить канал поставки наркотиков.


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