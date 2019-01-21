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Доллар подорожал на торгах в Минске

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  • 21.01.2019, 13:49
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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Российский рубль подешевел.

На валютных торгах в Минске 21 января российский рубль и евро подешевели, доллар подорожал.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дороже на Br0,0007 и составляет Br2,1506 (на торгах 18 января - Br2,1499 за $1).

Евро подешевел на Br0,0032 до Br2,4469 (18 января - Br2,4501 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0008 до Br3,2401 за 100 российских рублей (18 января - Br3,2409 за 100 российских рублей).


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