Трое российских военных погибли при падении БТР в ущелье в Абхазии 21.01.2019, 13:50

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Еще двое военнослужащих пострадали.

Трое военнослужащих российской базы в Абхазии погибли после того, как их БТР-80 упал в ущелье. Машину перегоняли в пункт постоянной дислокации. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Инцидент произошел 18 января, однако известно о нем стало только сейчас.

«При следовании колонны боевой техники с горного полигона Цабал в пункт постоянной дислокации в Абхазии на сложном участке дороги БТР-80 опрокинулся в ущелье», — отметили военные.

Еще двое военнослужащих пострадали, их на вертолетах эвакуировали в окружной военный госпиталь. Не уточняется, в каком состоянии они находятся.

Специальная комиссия военного округа рассматривает несколько версий случившегося. Одна из них — техническая неисправность бронеавтомобиля, другая — водитель не справился с управлением.

Как уточняет издание Znak со ссылкой на координатора правозащитной организации «У военнослужащих право есть» Алексея Ковалева, пострадавшие получили тяжелые травмы, а среди погибших — 22-летний срочник из Челябинской области. По данным портала, управлял БТР 22-летний призывник из Краснодарского края. Он не справился с управлением, съехал на обочину, грунт которой осыпался, а бронетранспортер упал в ущелье глубиной 40 м.