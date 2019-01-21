Анджей Почобут: «Польский фронт» остается для Лукашенко чрезвычайно важным

Анджей Почобут: «Польский фронт» остается для Лукашенко чрезвычайно важным1
- 21.01.2019, 14:20
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Белорусские власти выгоняют еще одного польского священника.
«По решению властей Беларусь должен покинуть о. Павел Кнурек, священник прихода Иисуса Милосердного в Витебске. Он служил в Беларуси более 16 лет. Ранее аналогичное решение принял уполномоченный Лукашенко по делам религии и национальных меньшинств относительно о. Собеслава Томала из Солигорска.
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Как видите, «польский фронт» для Лукашенко остается чрезвычайно важным», - написал в «Фейсбуке» журналист Анджей Почобут.