Анджей Почобут: «Польский фронт» остается для Лукашенко чрезвычайно важным 1 21.01.2019, 14:20

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Анджей Почобут

Фото: Agencja Gazeta

Белорусские власти выгоняют еще одного польского священника.

«По решению властей Беларусь должен покинуть о. Павел Кнурек, священник прихода Иисуса Милосердного в Витебске. Он служил в Беларуси более 16 лет. Ранее аналогичное решение принял уполномоченный Лукашенко по делам религии и национальных меньшинств относительно о. Собеслава Томала из Солигорска.

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Как видите, «польский фронт» для Лукашенко остается чрезвычайно важным», - написал в «Фейсбуке» журналист Анджей Почобут.