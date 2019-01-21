Россия возбудила дело против Twitter и Facebook 3 21.01.2019, 14:27

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Компании отказались переносить данные в Россию.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций – Роскомнадзор, начала административное производство в отношении Facebook и Twitter. Ведомство обосновало открытие дел тем, что компании не предоставили сведений о том, как они планируют хранить персональные данные россиян. Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на "Медузу".

Пресс-служба Роскомнадзора сообщила изданию, что дело будет возбуждено по статье о непредоставлении информации.

По словам представителей ведомства, компании прислали "формальные ответы", которые не содержат "конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем".

В декабре стало известно, что в России проверят BBC вслед за возможным отзывом лицензии RT в Британии. Британский медиарегулятор Ofcom признал телеканал Russia Today (RT) виновным в нарушении правил вещания. Ofcom обнаружил, что новостной канал RT нарушил правила вещания, не сохранив должную беспристрастность в семи программах в течение шести недель.

Программы были посвящены, в частности, отравлению Скрипалей и конфликту в Сирии. Отмечается, что в трех программах RT, которые анализировал медиарегулятор, нарушений не нашли.