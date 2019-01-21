«Капский. Жизнь за мечту» вошел в топ-10 свежих документальных фильмов о спорте 21.01.2019, 14:38

Анатолий Капский

Новые правила в футболе, революция в боксе, величайшее соперничество в теннисе - неполная часть предложенного списка.

10 свежих документальных фильмов о спорте, которые стоит посмотреть опубликовал «Прессбол»:

Небесные хулиганы (Польша, 2018)

Польский режиссер Цезари Гжесюк 11 лет наблюдал за футбольными фанатами "Руха" из Хожува. Он сконцентрировался на светлых и зрелищных сторонах болельщицкого движения 14-кратного чемпиона Польши, который растерял былое величие и сейчас играет в третьем дивизионе. В финальный монтаж пропустили фанатскую шутку про концлагеря, криво нарисованную свастику и нацистские приветствия одного из главных фанатов. Но в целом — фильм о дружбе и единении.

Колыбель чемпионов (США, 2018)

Картина Бартела Булла о мотивации и спортивном рвении. Трое молодых боксеров борются за победу на "Золотых перчатках" — самом престижном турнире по любительскому боксу в США, которому в 2018-м исполнилось 90 лет. В соревнованиях могут участвовать все американцы в возрасте от 16 лет. В фильме говорится о доступности бокса, его ценностях и значимости для представителей разных времен.

Бесконечный футбол (Румыния, 2018)

Лента румына Корнелиу Порумбою, ставшая одним из хитов Берлинского кинофестиваля, показывает превращение футбола в актуальное высказывание эпохи и пересмотра социальных норм. Путем, стоит признать, весьма необычным. По сути, это разговор режиссера со своим старым другом Лаурентиу, который еще при коммунизме сломал ногу и с тех пор желает изменить футбольные правила. Ради безопасности, красоты и "чтобы мяч был свободным". Лаурентиу на полном серьезе предлагает разделить каждую команду надвое, а половины поля — еще пополам, и пусть каждый гоняет мяч на своей. Раз камера следит в игре за мячом, значит, он и важнее, поэтому надо увеличивать скорость мяча за счет замедления игроков…

Гении тенниса (США, 2018)

Встреча Роджера Федерера и Рафы Надаля на Уимблдоне в 2008-м получилась эпичной и очень жестокой — до последнего мгновения не было понятно, кто кого. Несмотря на статус участников — и даже скорее учитывая его, — качество тенниса было относительно невысоким. В течение первых двух партий дела шли к рутинной победе испанца, после этого в дело вмешались нервы Надаля, ветер, темнота — и швейцарец Федерер выиграл третий и четвертый сет. Но все же в решающей партии пятикратный чемпион был повержен, и вместе с короной "Уимблдона" потерял первое место в рейтинге. Участники матча и приближенные к ним люди в фильме Эндрю Дугласа — обо всем, что нужно знать про легендарную встречу.

Слишком красивая: наше право на борьбу (Куба, Швеция, Голландия, 2018)

Фильм 28-летнего Масео Фроста рассказывает о революции в кубинском боксе. Главная героиня Намибия решает не сдаваться на пути к заветной цели стать чемпионом, хотя на Кубе этот спорт для женщин под запретом. В течение десятилетий она ежедневно тренируется в надежде однажды завоевать олимпийский титул. И вот ей 39 лет, и через год она не сможет выступать из-за возрастных ограничений... Слишком старая, слабая и… слишком красивая. Последний шанс — каков он?

Роналду против Месси (Великобритания, 2018)

Великолепная Тара Пирниа попыталась разрешить главный футбольный спор современности: кто лучше — Месси или Роналду? Мир разделен на два противоборствующих лагеря и, наверное, останется таковым не на одно десятилетие. Эксперты — Фергюсон, Бекхэм, Анри и другие — сравнивают, как воспитывались эти игроки, их карьеру, талант и мастерство, поведение за пределами поля. Жаркая дискуссия, наблюдать за которой — занимательно, и только.

Лев Яшин. Номер один (Россия, 2018)

Документальная лента состоит из архивных съемок и воспоминаний о легендарном Льве Яшине — единственном голкипере, получившем "Золотой мяч". Его называли черной пантерой за цвет вратарской формы, подвижность и акробатические прыжки, черным пауком и осьминогом — за длинные руки, которыми он доставал мяч отовсюду. О взлетах и падениях великого вратаря рассказывают Инфантиго, Семин, Хазанов, Кустурица, Симонян и много другие. Этот фильм Светланы Харчевиной стал лауреатом кинофестиваля спортивного кино и телевидения в Милане.

Большая гонка. Наперегонки со стихией (Россия, 2018)

Камчатская традиционная гонка на собачьих упряжках "Берингия" вошла в Книгу рекордов России и претендуют на попадание в Книгу Гиннесса. Протяженность маршрута этого соревнования на Дальнем Востоке составляет более двух тысяч километров по снежному бездорожью — масштабнее не найдете. Съемочная группа "Russia Today Documentary" прошла весь путь вместе с участниками, увидела невероятные примеры преодоления себя и стихии…

Капский. Жизнь за мечту (Беларусь, 2018)

Сердце Анатолия Капского перестало биться 22 сентября, а фильм Андрея Иванова увидел свет 31 октября — в 40-й день после смерти основателя и руководителя БАТЭ. Своими воспоминаниями об Анатолии Анатольевиче делятся Пунтус, Гончаренко, Глеб, Бережков и другие. Жесткий и требовательный, но надежный и справедливый Анатолий Анатольевич все силы отдавал работе и своей команде. Фильм рекомендуется к просмотру в первоочередном порядке.

Американский дебошир (США, 2019)

Картина Кена Кушнера про боксера Чака Уэпнера, который сумел отправить Мохаммеда Али в нокдаун и который стал одним из прототипов Рокки Бальбоа — главного героя серии фильмов "Рокки". Уэпнер постоянно ввязывался в драки, во время службы в морской пехоте напивался вместе с друзьями и устраивал разборки в барах. Когда он задался целью попасть в профессиональный бокс, у него совершенно не было времени на тренировки. Подался в бандиты и выбивал долги, а в свободное время принимал участие в подпольных боях…

"Американский дебошир"

Смотрели что-нибудь из этой десятки? Советуете другой фильм, не указанный в списке? Какой ваш любимый?