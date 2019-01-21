Кремль прокомментировал идею отдать Японии два курильских острова 3 21.01.2019, 15:19

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В данный момент переговоры находятся на начальной стадии.

Япония в ходе переговоров о заключении мирного договора не обсуждала с Россией возможную передачу двух Курильских островов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Сегодня японское агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассматривает вариант заключения мирного договора с РФ в случае, если Россия передаст два из четырех спорных Курильских островов. В Японии считают маловероятным получение всех островов Курильской гряды и готовы получить только Шикотан и Хабомаи.

Песков заявил, что любые заявления на этот счет – это пожелания, не более того. Он добавил, что от своих национальных интересов никто отступать не собирается.

Спикер Кремля подчеркнул, что решение вопроса заключения мирного договора с Японией может занять значительное время, однако российская сторона сделает все возможное, чтобы его сократить.

В данный момент переговоры находятся на начальной стадии, добавил Песков.

После Второй мировой войны острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи – вошли в состав СССР. Япония оспаривает это и добивается возвращения островов под юрисдикцию Токио. Из-за спора о Курильских островах Япония и РФ до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой.