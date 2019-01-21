Путину привет от рейгановских «звездных войн» 2 Евгений Платон

21.01.2019, 15:37

1,550

Фото: РИА Новости

Пентагон предлагает ряд радикальных изменений в архитектуре ПРО США.

Доклад Пентагона: США обновят свою программу противоракетной обороны (ПРО) и разместят элементы ПРО в космосе.

Министерство обороны США опубликовало «Обзор политики в области противоракетной обороны» (2019 Missile Defense Review) — обширный документ, который описывает стратегию Соединенных Штатов на ближайшие несколько десятков лет:

— развитие новейших технологий для перехвата баллистических ракет на раннем этапе полета;

— боевые лазеры;

— космическая система раннего предупреждения о ракетном нападении;

— истребители-перехватчики баллистических ракет, размещенные в космосе; и многое другое.

Пентагон предлагает ряд радикальных изменений в архитектуре ПРО США: в космосе будет размещена не только система раннего предупреждения о ракетных пусках, но и перехватчики, способные поразить ракеты на начальном этапе полета.

Размещение системы слежения в космосе расширяет область контроля, позволяя отслеживать ракетные пуски по всему земному шару, причем, как в случае массированных пусков баллистических ракет различного базирования (шахтное, мобильное, морское), так и в случае одиночных пусков ракет с территорий «государств-изгоев».

Сбивать баллистические ракеты проще на начальной наиболее уязвимой части траектории, когда они еще не набрали скорость и у них еще не включились различные системы преодоления ПРО. Современные боеголовки, двигаясь к цели на финальной части траектории на гиперзвуковых скоростях, осложняют перехват. К тому же, перехват ракеты на начальной стадии полета приведет к тому, что ее части, включая радиоактивные материалы боеголовок, упадут на территории страны, запустившей ракету.

Еще одним немаловажным преимуществом космических систем ПРО является то, что они не требуют никаких дипломатических усилий и заключения специальных договоров для их размещения на территории других государств.

При этом, США не откажутся от ядерного сдерживания, как от основной доктрины оружия массового поражения. Противоракетная оборона США остается лишь частью системы ядерного сдерживания, многократно усиливая ее.

В докладе отмечается, что угрозы ракетного удара по территории США исходят со стороны КНДР, Ирана, России и Китая.

Как утверждает Пентагон, Россия рассматривает США и НАТО как угрозу своим «ревизионистским геополитическим амбициям». Россия развивает и модернизирует свои стратегические ядерные силы, создавая и новые классы стратегических вооружений, такие как гиперзвуковые планирующие боеприпасы. Достоверно неизвестно, блефовал ли Путин, демонстрируя недавно всему миру запуск якобы «новых гиперзвуковых боеголовок», но Пентагон явно воспользовался этим, чтобы начать гонку вооружений в космосе.

Многие технологии, которые упоминаются в докладе Пентагона, разрабатывались еще в 1980-х годах в рамках программы «Стратегической оборонной инициативы» Рональда Рейгана. «Стратегическая оборонная инициатива» (СОИ, SDI — Strategic Defense Initiative), также известная как «звёздные войны», — объявленная президентом США Рональдом Рейганом 23 марта 1983 года долгосрочная программа научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, основной целью которых являлось создание научно-технического задела для разработки широкомасштабной системы ПРО с элементами космического базирования.

Главной целью СОИ было завоевание господства в космосе, создание противоракетного щита США для надежного прикрытия всей территории Северной Америки посредством развертывания нескольких эшелонов ударных космических вооружений, способных перехватывать и уничтожать баллистические ракеты и их боевые блоки на всех участках полёта. По мере развития проекта СОИ, к нему подключились партнёры США по НАТО, в первую очередь, Великобритания.

Попытка СССР противостоять СОИ окончательно подорвало его экономику, что, в итоге, привело к распаду Советского Союза.

Путину привет от рейгановских «звездных войн», которые вогнали осиновый кол в экономику СССР.

На диаграмме: эволюция ядерных арсеналов США и СССР/РФ.

Евгений Платон, «Фейсбук»