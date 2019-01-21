«Приехали дорожники, посочувствовали»

Ямы на МКАД вывели из строя несколько авто.

На реконструируемых участках МКАД для движения в обе стороны осталось три полосы. Нагрузка на путепроводы, соответственно, значительно увеличилась. Из разных источников onliner.by получает сведения о том, что дорожное полотно не выдерживает — образуются ямы. В минувшие выходные в эти ямы влетели несколько автомобилей, были получены повреждения. Водители намерены добиваться компенсации, но как им это сделать?

Сергей рассказал, что в ночь с субботы на воскресенье ехал по внутреннему кольцу МКАД со стороны улицы Казинца в направлении проспекта Дзержинского. Три полосы движения сужаются до одной, по которой и осуществляется проезд по путепроводу, где ведется реконструкция.

— На проезжей части образовались огромные ямы. Моя скорость была не более 40 км/ч, но, так как было темно, я не успел вовремя заметить, в каком состоянии находится проезжая часть. Удар был очень сильный, я сразу подумал, что у авто что-то отвалилось. Остановился, — говорит Сергей.

Он был не единственным, кто въехал в яму. С ним остановились еще двое водителей.

— У них обоих были погнуты передние диски, пробиты колеса. У меня выскочила «булка». Вызвали ГАИ, стали ждать, — рассказал собеседник.

Пока автомобилисты дожидались инспекторов, они пытались каким-то образом предупредить других водителей о проблеме.

— Машины периодически влетали в эти ямы: вокруг валялись колпаки. Из этих колпаков мы соорудили что-то вроде знака, чтобы привлечь внимание. К тому моменту, когда на место приехал инспектор, в яму влетел водитель Infiniti — пробил два колеса, — говорит Сергей. — Сотрудник ГАИ зафиксировал повреждения авто. К работе инспектора у меня претензий никаких, все сделано. Он пытался дозвониться до организации, которая обслуживает этот участок дороги, но дорожники только перенаправляли его по разным телефонным номерам: никак не получалось выяснить, кто же отвечает за этот путепровод. Спустя час приехали дорожники, стали засыпать ямы чем-то похожим на щебенку, смешанную с землей. Нам они искренне посочувствовали, но сказали, что это вообще не их участок, а просто попросили засыпать яму.

Сергей говорит, что повреждения получили несколько автомобилей, водители обменялись контактами и намерены коллективно добиваться компенсации полученного ущерба.

— Яму замерили: ее длина — 80 см, ширина — 60 см, глубина — 15 см. Острые края, отсюда и такие повреждения. И похожих ям на путепроводе около 10. Примечательно, что даже сотрудник ГАИ никак не мог обозначить этот участок: в темноте яму не видно, а если расставить конусы, то фуры по полосе уже не проедут, — рассказал водитель.

Водители в растерянности. Машины повреждены, сотрудник ГАИ зафиксировал это. Но к кому обращаться за компенсацией, если непонятно даже, кто отвечает за этот участок кольцевой?

— Одно дело, если речь только о поврежденном колесе. А что если есть скрытые повреждения подвески? Все службы перекладывают ответственность друг на друга. Каско было только у одного водителя, остальным, как я понимаю, нет смысла обращаться в страховые компании? Как тогда найти ответственных?

Комментарий юриста

Компенсации в подобных случаях добиться можно. Причем даже тогда, когда у водителя каско не оформлено (обязательная страховка на такие ситуации тем более не распространяется). Ранее юрист объяснял, как должен действовать водитель.

Придется обращаться в организацию, в ведении которой находится конкретный участок дороги. Для того чтобы подготовить требования, нужно в первую очередь зафиксировать повреждения, нанесенные автомобилю, время и место, где произошел инцидент, сфотографировать яму, куда наехала машина. Самый верный способ в такой ситуации — вызвать ГАИ.

После этого следует провести оценку повреждений, полученных авто. И затем обратиться с претензией к ответственной организации с требованием возместить полученный ущерб. Если последует отказ, автовладелец имеет право добиваться выплаты через суд.

— Необходимо доказать, что машина попала в эту ситуацию, что это произошло в конкретном месте и что повреждения возникли из-за данной ситуации, — ранее пояснял адвокат Сергей Зикрацкий. — Какие будут использованы доказательства — другой вопрос. Можно обратиться в ГАИ, а можно попробовать зафиксировать все фотографиями и описанием произошедшего, а также составить акт, который бы подписали свидетели (например, другие автомобилисты, которые видели, как все случилось, либо пассажиры автомобиля).

Комментарий предприятия «Горавтомост»

Обслуживанием и содержанием путепроводов на МКАД занимается коммунальное ремонтно-эксплуатационное унитарное предприятие «Горавтомост». Речь именно о том участке путепровода, по которому продолжается движение, так как реконструкцию мостового сооружения проводит другая организация.

В «Горавтомост» сообщили, что на все сообщения о критичной ямочности на путепроводах следует оперативная реакция, ямы устраняются. В данной ситуации водители имеют право обратиться в «Горавтомост» как к содержателю указанного участка дороги. Все претензии будут рассмотрены по существу, в соответствии с действующим законодательством.