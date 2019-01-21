Европейский союз ввел санкции против главы ГРУ 2 21.01.2019, 15:53

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Санкции будут первыми введенными в рамках нового режима ограничительных мер ЕС.

Министры иностранных дел стран ЕС 21 января принял решение о введении санкций против руководителя ГРУ РФ и его заместителя, а также против двух офицеров разведки, сообщает "Европейская правда".

Четырех россиян считают "ответственными за обладание, транспортировку и использование в Солсбери (Великобритания) токсичных нервных вещество 4 марта 2018 года".

Главное управление Генштаба РФ, так сейчас называется Главное разведывательное управление, ныне возглавляет Игорь Костюков (фамилий в сообщении Совета ЕС не приводится).

Санкции будут первыми введенными в рамках нового режима ограничительных мер ЕС против использования и распространения химического оружия, созданного 15 октября 2018 года. Они также касаются двух разведчиков Александра Мишкина и Анатолия Чепиги, обвиняемых Британией в отравлении бывшего офицера ГРУ, двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Кроме россиян, санкции решили наложить на пять сирийцев и сирийскую организацию, которая разрабатывает химическое оружие.

Ограничения сводятся к запрету на въезд в ЕС и замораживание активов. Гражданам стран Евросоюза и зарегистрированным там организациям запрещено вести дела с этими лицами.