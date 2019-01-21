Правозащитница: Руководство светлогорских заводов совершает экологическое преступление 3 21.01.2019, 16:03

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Фото: spring96.org

Жители Светлогорска продолжают бороться за окружающую среду.

Светлогорские экологические активисты и активистки продолжают бороться с целлюлоза-картонным комбинатом (СЦКК) и заводом беленной целюлозы (ЗБЦ) за окружающую среду. После того, как в конце прошлого года уехали китайские партнеры, которые строили этот завод и пытались запустить его, белорусские специалисты пытаются провести пуско-наладочные работы самостоятельно, пишет правозащитный центр «Весна».

Результат этих попыток жители Светлогорска и Якимовой Слободы ощущают на себе периодически. С начала года уже несколько раз накрывало город и деревню сильным запахом.

"Когда наши активисты обратились с жалобами к руководству СЦКК, то там только извинились за созданные неудобства, так как у них произошла авария. Построили новый завод, который еще и не работал на полную мощность, а там уже авария за аварией. Оборудование не настраивается, выпуска продукции нужного качества нет и, видимо, не будет, потому что там постоянно что-нибудь ломается", — комментирует ситуацию светлогорская правозащитница Елена Маслюкова.

Очередной инцидент произошел в субботу 19 января. Светлогорские общественные активисты в промежуток времени между 13:30 и 14:10 зафиксировали сильный слив грязной жидкости темно-коричневого цвета с пеной ливнёвой канализационной трубы с территории завода в Березину. При этом ощущался характерный запах.

"Мы сразу же вызвали на место происшествия специалистов Светлогорского районного отделения Министерства по чрезвычайным ситуациям (РОЧС). После позвонили в РОВД, где нам посоветовали обратиться в РОЧС. Мы сказали, чтобы они зафиксировали тот факт, что происходит явное нарушение природоохранного законодательства. Они зарегистрировали жалобу, а позже взяли с меня объяснения. Дважды мы пытались дозвониться до прокуратуры, но там никто не ответил", — рассказывает Елена Маслюкова.

Сотрудники РОЧС, приехавшие на место происшествия, сделали видеосъемку и сообщили нам, что их дежурный пытается дозвониться до различных инстанций: к главному врачу СЗЦГиЭ, начальнице Светлогорской районной экологической инспекции, председателя Светлогорского районного исполнительного комитета. О том, что происходит на ЗБЦ было сообщено также заместителю директора завода Камандирчику.

"Очевидно, что руководством завода совершается экологическое преступление. По сути, своей хозяйственной деятельностью они наносят вред окружающей среде и нарушают права людей на жизнь в благоприятных условиях", — добавляет Елена Маслюкова.