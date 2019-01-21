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Катающиеся на диване по льду американцы стали звездами Сети

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  • 21.01.2019, 16:24
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Они поразили своей изобретательностью.

Приятели, отправившиеся покататься на коньках на озеро Миннетонка (Миннесота, США), провели время даже веселее, чем рассчитывали, пишет 120.su.

На озере они познакомились с неким мужчиной, который приехал туда на тракторе и развлекался, делая «пончики» на льду (так иногда шутливо называется дрифтинг).

Весельчаки быстро нашли общий язык, и тут кто-то из друзей припомнил, что у него имеется старый диван. Притащив его на лёд и прицепив к трактору, приятели открыли для себя новый вид зимних радостей, и некоторые зрители даже позавидовали изобретательным мужчинам.


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