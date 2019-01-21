Николасу Мадуро нашли замену 21.01.2019, 16:27

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Фото: AFP

США могут признать главу парламента законным лидером Венесуэлы.

Глава Национальной Ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провел митинг в Каракасе в рамках антиправительственных акций оппозиции, не признающей легитимным вступившего три недели назад на второй президентский срок Николаса Мадуро, пишет euronews.com.

"Мы едины. Мы вышли на улицы. За нами международное сообщество. Кого оно признает в качестве лидера? Единственный легитимный институт (Национальная ассамблея), который готов взять на себя ответственность в любое время, вы можете быть в этом уверены", - заявил с трибуны во время митинга Гуайдо.

Накануне оппозиционный президенту конгресс объявил его узурпатором, а США и многие страны Латинской Америки назвали Национальную ассамблею единственным законным институтом страны.

35-летний Гуайдо уже высказался о готовности взять на себя президентские полномочия, заменив тем самым Мадуро, которого обвиняют в фальсификации на прошлогодних выборах.

По данным источников, США готовы признать главу парламента законным лидером Венесуэлы.