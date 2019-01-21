Российский рубль дешевеет на фоне падения нефти 21.01.2019, 16:38

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Фото: Reuters

На валюты РФ также повлияло нежелания экспортеров продавать валюту.

Российский рубль начал неделю снижением на фоне падения нефти и аппетита к риску на мировых площадках, пока не находя поддержки со стороны продаж выручки экспортерами, пишет finanz.ru со ссылкой на «Блумберг».

"По идее, начало налогового периода должно оказывать поддержку рублю, но так как сегодня активности нет из-за выходного дня в США, экспортеры пока тоже не активны, так как ожидают появления более ликвидного рынка для начала продаж экспортной выручки", - сказал по телефону трейдер ВТБ Капитал Артем Звонарев. По его словам, на этой неделе рубль может показать некоторое укрепление и преодолеть отметку 66 рублей за $1 на фоне старта экспортных продаж.

Большинство валют развивающихся рынков несут потери по отношению к доллару, поскольку новости о трудностях в переговорах США и Китая испортили аппетит инвесторов к рисковым активам. Нефть Brent растеряла утренний рост и начала дешеветь, несмотря на "бычьи" сигналы со стороны динамики добычи в США.