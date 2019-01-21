ПАСЕ переизбрала президента 21.01.2019, 16:54

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Им стала депутат от Швейцарии.

На открытии своей зимней пленарной сессии сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) переизбрала президентом депутата от Швейцарии Лилиан Мори Паскье на второй годичный срок, рассказали «Зеркалу недели» в пресс-службе органа.

Вице-президентами стали Бориана Оберг (Швеция), Вернер Амон (Австрия), Влодзимеж Бернацки (Польша), Роза Бьорк Бриньолфсдоттир (Исландия), Хендрик Даемс (Бельгия), Сюзанна Эберле-Струб (Лихтенштейн), Сэр Роджер Гейл (Великобритания), Джема Грозданова (Болгария), Акиф Чагатай Килич (Турция), Кармен Лейте (Испания), Инесе Либина-Эгнере (Латвия), Альвизе Маньеро (Италия), Андреас Ник (Германия), Джозеф О'Рейли (Ирландия), Саня Путица (Хорватия), Элизабет Шнайдер-Шнайтер (Швейцария), Самед Сеидов (Азербайджан) и Николь Трисс (Франция). Вице-президенты избираются ежегодно в начале очередной сессии и остаются в должности до открытия следующей сессии.

Напоминая о том, что "мы не должны забывать об истоках сложной ситуации, в которой мы оказались, и о позиции, занимаемой Ассамблеей в связи с крупными политическими событиями, выходящими за рамки допустимого, согласно международному праву", а также об обязательствах государств-членов, чтобы выполнить свои обязательства, в том числе финансовые, президент подчеркнула, что "сейчас необходимо найти путь вперед, учитывая эти два важных момента".

"Ситуация, когда одно государство-член - Российская Федерация - не представлена в Ассамблее, но участвует в других органах Организации, является "контрпродуктивной" - если использовать слова одной из наших резолюций – и "негативно влияет на [наше] общее воздействие" как защитник прав человека и демократии на всем континенте", - цитирует Паскье пресс-служба ПАСЕ.

"На карту поставлено будущее Организации, и поэтому мы обязаны найти решение", - отметила президент ПАСЕ.

Она призвала к политическому диалогу с участием членов российского парламента, "для защиты системы, основанной на Европейской конвенции о правах человека", в интересах всех европейцев.