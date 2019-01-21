«Зарплату за ноябрь получили в январе» 21.01.2019, 17:13

Что делать, если наниматель задерживает зарплату.

Строительное предприятие в Сморгони "МНК Констракшн" на полтора месяца задержало выплату зарплаты своим работникам. Деньги за ноябрь люди получили только 18 января. Сотрудники предприятия объявили забастовку, пока с ними не рассчитаются. Еврорадио выяснило, что случилось в Сморгони, а в Минтруда и профсоюзах рассказали, что делать, если наниматель задерживает зарплату.

На сморгонском предприятии не называют причин задержки зарплаты, но заверили журналитов, что деньги выплатили и никакой забастовки не было.

"В пятницу [18 января. — Прим.] за ноябрь нам выплатили, — ответили на предприятии. — Проблема была, задержали на полтора месяца, но выплатили. Сегодня [21 января. — Прим.] все вышли на работу. Не было забастовки: люди ушли за свой счёт на 2\3. Нам заплатили. Все работают".

В Министерстве труда и социальной защиты объяснили, что делать, если на предприятиях своевременно не выплачивают зарплаты?

"В первую очередь нужно обращаться в территориальные органы Государственной инспекции труда, — ответила пресс-секретарь Ольга Штин. — Есть Сморгонский межрайонный отдел. О таких фактах нужно информировать".

Один из лидеров профсоюза РЭП Геннадий Федынич советует работникам создавать профсоюзную организацию и не молчать о проблеме.

"Зарплата должна выдаваться людям, — рассказал Геннадий Федынич. — Даже некоторые налоги могут подождать, а зарплата должна быть. Надо разбираться в ситуации, разговаривать с нанимателем: за счёт чего люди должны жить, если только за ноябрь рассчитались? Проблема ещё в том, что люди никуда не пишут, не обращаются. Вам вот каким образом сообщили. Те компании, которые сегодня не рассчитываются, должны быть озвучены, и с ними никто не должен работать. Но прежде всего, нужно озвучивать, что зарплаты задерживаются".