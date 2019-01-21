Топ-5 приговоров по самым громким уголовным делам 2018 года 3 21.01.2019, 17:46

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Самые резонансные истории прошлого года.

Ежегодно белорусские суды с вынесением приговоров рассматривают порядка 40 тыс. уголовных дел. В основной массе фабулы этих историй из категории «украл, пропил - в тюрьму». Неординарных дел, так сказать, с изюминкой, которые цепляют и будоражат общество, не так много, но они есть. «БелГазета» представляет пятерку самых резонансных историй, за которыми СМИ внимательно следили в 2018 (по восточному календарю) году Желтой Земляной Собаки. Итак, о ею покусанных.

1. «ДЕЛО АЛЕКСАНДРА МУРАВЬЁВА»

Неприятности у известного бизнесмена начались с того момента, как он взвалил на свои плечи ОАО «Мотовело», пытаясь многомиллионными инвестициями, как обещал президенту, поднять предприятие с колен. В июне 2015г. он вместе с двумя родными братьями и топ-менеджерами завода оказался в СИЗО КГБ.

30 января 2017г. суд Фрунзенского района признал его виновным в совершении преступлений по ч.4 ст.209 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере); ч.4 ст.16 к ч.4 ст.210 (организация хищения путем злоупотребления служебными полномочиями); ч.4 ст.16 к ч.2 ст.243 (организация уклонения от уплаты налогов); ч.6 ст.16 и ч.2 ст.243 УК (пособничество в уклонении от уплаты налогов). Окончательно Александр Муравьев получил 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима и конфискацией имущества. На этом его злоключения не закончились. Вторую судимость Муравьев получил от суда Ленинского района 30 мая 2018г., признавшего его виновным в уклонении от уплаты сумм налогов путем умышленного занижения налоговой базы, внесения в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложных сведений, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере.

В материалах дела фигурировала австрийская компания ATEC Trading, причастная, по версии обвинения, к нанесению ущерба государству на сумму свыше BYN350 тыс., которые в казну в виде налогов недоплатили СЗАО «Велосипедная компания МВЗ», ЗАО «МВЗ Техно», СЗАО «Мотоциклетная компания Минск-Мото» и ЗАО «Мотовело Интер». У каждой из этих компаний были свои руководители. Однако их назвали «номинальными директорами» и они пошли по делу свидетелями. На основании слов нескольких свидетелей Муравьева признали лицом, «фактически осуществлявшим руководство и контроль» за этими предприятиями.

По ч.2 ст.243 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 3 года, без конфискации имущества. Менее строгое наказание суда Ленинского района было поглощено более строгим, которое бизнесмен получил от суда Фрунзенского района. Второй процесс проходил в нервной обстановке. С первого дня слушания судья сделала Муравьеву с десяток замечаний, а под занавес судебного следствия вообще удалила из зала. Сейчас осужденный бизнесмен находится в ИК-3 в поселке Витьба Витебской области в ожидании вердикта президента, к которому он обратился с ходатайством о помиловании.

2. «ДЕЛО АЛЕКСАНДРА КНЫРОВИЧА»

Там же, в ИК-3, тянет свой срок и другой не менее известный бизнесмен Александр Кнырович, вошедший в историю благодаря едкому выражению его тезки Лукашенко, сказавшему, что на Кныровиче «клейма негде ставить».

4 июля т.г. суд Фрунзенского района Минска признал владельца ООО «СарматТермо-Инжиниринг» виновным в даче взяток (ч.1 и ч.2 ст.431 УК) и в уклонении от уплаты сумм налогов (ч.2 ст.243). Окончательно путем частичного сложения наказаний его лишили свободы на срок 6 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать руководящие должности на срок 5 лет.

16 октября Мингорсуд рассмотрел жалобу обвиняемого и сократил ему наказание на год. Вместе с Кныровичем были осуждены топ-менеджеры его компании Игорь Максимов, Андрей Кусков, Евгений Поповский, получившие от 3 до 4 лет.

По версии обвинения, налоговая база занижалась с помощью зарегистрированного в 2012г. в Санкт-Петербурге ООО «СТИ-Трейдинг», учредителем которого выступила мать Кныровича. Что до взяточных эпизодов, то бизнесмен в суде признался, что дал указание Максимову «разово» выделить деньги на взятки. Поводом для подкупа чиновников стал «огромный размер просроченной дебиторской задолженности, которая составляла около BYN5,5 млн.». Госпредприятия системы ЖКХ, которым ООО «СарматТермо-Инжиниринг» поставило свою продукцию, не спешили за нее рассчитываться. Взятки сей процесс ускорили. По решению суда первой инстанции, с обвиняемых Кныровича, Максимова и Кускова солидарно в доход государства постановлено взыскать BYN2,767 млн., это сумма недоплаченных налогов, и еще BYN138 тыс. госпошлины. Итого на троих в «зеленых» вышло почти $1,4 млн.

В уголовных налоговых делах двух Александров следствие и суды полагались на акты проверок ДФР КГК, который традиционно использовал в «деле Кныровича» и «деле Муравьева» печально известный президентский указ о лжепредпринимательских структурах N488. На его основании первичные документы признаются не имеющими юридической силы, а все сделки между участниками объявляются мнимыми или фиктивными, что, разумеется, без разницы. При том, что ни австрийская компания ATEC Trading, ни питерская «СТИ-Трейдинг», ни белорусские в обоих делах не были названы лжепредпринимательскими. Они все реальные структуры, сделки с ними под сомнение не ставились, однако 488-й указ к ним почему-то применили.

Под занавес 2018г. стало известно, что с 1 января 2019г. действие 488-го будет прекращено. Вот только станет от этого легче Муравьеву и Кныровичу? «Мотовело» и с десяток его филиалов либо находятся в процедуре банкротства, либо уже ликвидированы. ООО «СарматТермо-Инжиниринг» также в процессе исчезновения с карты белорусского бизнеса.

3. «ДЕЛО О ГИБЕЛИ РЯДОВОГО КОРЖИЧА»

21-летний пинчанин Александр Коржич и полгода не отслужил родине. Курсанта 2-го учебного взвода 3-й танковой роты в/ч 43064 утром 26 сентября 2017г. выписали из медроты, где он находился на стационарном лечении. Его должны были сопроводить из медроты в медпункт части, откуда рядового должен был забрать кто-либо из военнослужащих роты для сопровождения в расположение подразделения. Этого не случилось, солдат потерялся. И никто его не искал. Нашли парня случайно в подвале в петле.

По выводам следствия, он повесился сам, однако до самоубийства его довели сержанты - командир отделения 23-летний Евгений Барановский, замкомандира взвода 22-летний Антон Вяжевич и командир отделения младший сержант 20-летний Егор Скуратович. В обвинительном заключении отмечалось: «Боясь и не желая возвращаться в подразделение и подвергаться насилию и жестокому обращению, издевательствам и поборам, терпеть страдания и унижения, не видя иного выхода из положения, Коржич 26 сентября 2017г. после выписки из медицинской роты центра, где он находился на лечении с 17 сентября, после 12.30 проследовал в подвальное помещение здания медицинской роты, где на поясном ремне, сделав скользящую петлю, второй конец ремня прикрепил к выступающей под потолком металлической скобе, а затем повесился».

Судебное разбирательство проводил Миноблсуд. Потерпевшими по делу признали 56 военнослужащих и мать погибшего Коржича. Приговор вынесли 5 ноября. Суд признал сержантов виновными в издевательствах над подчиненными, избиениях и систематических поборах. Самой тяжеловесной для них стала ч.3 ст.455 УК (превышение власти или служебных полномочий, сопряженное с насилием), в которой говорится о тяжких последствиях, которыми признано доведение Коржича до самоубийства. По этой статье Барановский, Вяжевич и Скуратович наказаны 8, 6 и 5 годами соответственно. По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно они получили 9, 7 и 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Приговор в законную силу не вступил.

Обстоятельства смерти рядового остались невыясненными. Предсмертной записки он не оставил. Главная же странность - ноги трупа были связаны шнурком, а голова была обмотана разорванной на две части майкой. Чтобы добраться до петли, парень должен был в таком виде упираться ногами и спиной в стены вентиляционной шахты, хотя в подвале были и лестница, и другие вещи, которыми можно было воспользоваться.

Эти и другие факты дали основание его матери Светлане Коржич утверждать, что сына убили.

Этого дела вообще могло не быть, если бы не Светлана Коржич. Получив сына в гробу, мать молчать не стала, пошла на контакт с независимыми СМИ. Первые публикации вызвали недоумение: как такое вообще могло произойти? В комментариях народ выражений в адрес отцов-командиров не выбирал, резонанс достиг ушей главнокомандующего, и тот дал команду разобраться и наказать виновных. Это дело Лукашенко взял на личный контроль, а заодно дал команду КГБ покопаться и в других частях.

«Дедовщины» накопали много. По результатам 4-месячной проверки возбудили 48 уголовных дел в 16-ти войсковых частях. Из них 22 приходится на 72-й ОУЦ. Не ушли от ответа и начальники осужденных сержантов. Бывший командир танковой роты старший лейтенант Павел Суковенко получил 6 лет колонии, а экс-старшину роты прапорщика Артура Вирбала суд первой инстанции наказал 4 годами.

4. «ДЕЛО СУХАРКО - ЖИЛЬНИКОВА — ШУЛЬГАНОВОЙ»

На дворе у нас давно не 90-е, а потому заказные убийства - явления редкие, если и случаются, то исполнители на профессиональных киллеров не тянут. В этой истории заказ присутствовал, однако наемники перестарались до такой степени, что сегодня считают дни в камерах смертников.

20 декабря 2015г. в дежурную часть столичной милиции по 102 поступило сообщение, что в одной из квартир дома по ул. Алибегова обнаружены тела двух молодых людей - Виктории Кешиковой, 1991 г.р., и Вячеслава Тихомирова, 1983 г.р. В милицию позвонила мать парня, которая жила в Польше и вернулась в Минск навестить сына. Многочисленные ножевые ранения - свыше 140 на двоих - свидетельствовали о жестоком убийстве. Из квартиры пропали около BYN650, некоторые вещи, пара коробок конфет и паспорт девушки.

На следующий день, ранним утром, с участием бойцов спецподразделения «Алмаз» в Колодищах были задержаны подозреваемые - рабочие пилорамы 23-летний Вячеслав Сухарко и судимый в 90-х гг. за хулиганство и кражу 44-летний Александр Жильников. Спустя некоторое время оперативники пришли за 26-летней воспитательницей детского сада Алиной Шульгановой.

Девушка влюбилась в Тихомирова, а тот ее, как говорится, послал и сошелся со своей прежней подружкой Кешиковой. Шульганова искала способы выжить разлучницу из Минска. Она поделилась своим горем с соседом Жильниковым, тот пообещал помочь и подтянул к решению проблемы за деньги Сухарко. Шульганова поставила перед ними задачу: напугать Кешикову и отобрать у нее паспорт, чтоб она домой к маме в деревню съехала. Вот только мужики, как они потом выразились, переборщили. Ворвались в квартиру с ножом и убили обоих. В ходе следствия выяснилось, что 15 декабря 2015г. в Колодищах они до смерти забили металлическим прутом 59-летнего пенсионера Тимошенко, у которого в доме, как считали подельники, хранилось около $10 тыс.

20 января Мингорсуд приговорил Жильникова и Сухарко за тройное убийство к расстрелу, а Шульгановой назначили наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет. Ее признали виновной в приготовлении к похищению человека из корыстных побуждений и организации причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть человека. 30 мая Верховный суд подтвердил законность решения суда первой инстанции.

Комментарий «БелГазеты». Это дело дважды рассматривалось в Мингорсуде. Первый приговор был оглашен 6 марта 2017г. Главная участница сего действа минчанка Алина Шульганова тогда получила 12 лет, а Вячеслава Сухарко и Александра Жильникова приговорили к пожизненному заключению, хотя гособвинитель требовал для них расстрела.

По протесту прокуратуры Верховный суд приговор отменил из-за мягкости наказаний и отправил дело на повторное рассмотрение, результат которого известен. Сухарко, в отличие от Жильникова и Шульгановой, его не обжаловал. Молодой мужчина в обоих процессах требовал для себя смертной казни. Запомнился он тем, что специально нарушал порядок в зале, чтобы его удалили. В Верховном суде он попросил вернуть его в камеру смертников. «Мне там спокойнее», - сказал Сухарко. А когда его просьбе не вняли, то добился он своего чтением стихотворения Владимира Высоцкого «Райские яблоки» («Я когда-то умру - мы когда-то всегда умираем…») и пением песни Виктора Цоя «Кукушка» («Скажи, кукушка, пропой. В городе мне жить или на выселках, камнем лежать или гореть звездой…»).

5. «ДЕЛО ВЛАДИСЛАВА КАЗАКЕВИЧА»

В своем последнем слове в суде он сказал: «К сожалению, я не выполнил всех своих планов по массовым убийствам. Я вернусь, чтобы закончить начатое». 8 октября 2016г. студент, вооружившись бензопилой и топором, вошел в столичный торговый центр «Новая Европа», где убил продавца 43-летнюю Елену Александронец и покушался на жизнь еще трех женщин. Также его обвинили в приготовлении к убийству двух и более лиц: за день до резни в торговом центре он хотел ворваться с бензопилой в одну из аудиторий МИТСО, чтобы устроить бойню, но не смог завести пилу.

По приговору Мингорсуда от 3 марта 2017г. Владислав Казакевич должен был «вернуться» через 15 лет, именно столько ему отмеряли как несовершеннолетнему за его кровавые дела. Однако напомнил он о себе гораздо раньше.

Отбывая наказание в шкловской ИК-17 Казакевич заработал обвинение по ч.1 ст. 13, п.п. 10, 16 ч. 2 ст. 139; ч.1 ст.14, п.п. 1, 10, 16 ч.2 ст.139 и ч.2 ст.410 УК (приготовление к убийству, покушение на убийство двух человек в связи с их служебной деятельностью лицом, ранее совершившим убийство, нападение на представителя администрации исправительного учреждения со стороны осужденного).

По версии следствия, Казакевич совершил покушение на убийство двух сотрудников колонии. Случилось это 12 октября 2017г. Официально звучало так: «При выводе осужденного В. Казакевича на прогулку во время проведения стандартной процедуры досмотра сработал металлодетектор в области его левого рукава. Осужденному было предложено сдать запрещенный предмет, но он, не выполнив требования войскового наряда, правой рукой выхватил из рукава самодельный нож и попытался напасть на сотрудника администрации колонии». Одного контролера он успел ранить. Также следствие установило, что Казакевич «разработал преступный план, направленный на убийство начальника колонии, чтобы отомстить за применение дисциплинарных наказаний».

14 мая Могилевский облсуд вынес приговор - 22 года лишения свободы (с учетом не отбытой части наказания по первому приговору). Из них 5 лет Казакевич проведет в тюрьме, остальные 17 - в колонии в условиях усиленного режима. Обвиняемого обязали выплатить BYN3 тыс. потерпевшему контролеру ИК-17 в качестве компенсации.

Мог ли нормальный, психически здоровый человек с бензопилой и топором пойти убивать людей? Мог ли человек в здравом уме не осознавать, что любое его действие с ножом в колонии только увеличит срок наказания?

Казакевич болен, в этом нет никаких сомнений для обывателя. Однако две комплексные психолого-психиатрические экспертизы нашли некоторые расстройства его психики, но пришли к одному выводу - вменяемый, мог осознавать и контролировать свои действия.

Думается, о Казакевиче мы еще услышим, и это будут плохие новости.