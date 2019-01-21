Bloomberg: Как Brexit повлиял на размер шоколадных батончиков 5 21.01.2019, 17:52

1,551

Из-за кризиса, связанного с Brexit, производители уменьшают вес шоколада, хлеба и других продуктов.

Производители продуктов питания Великобритании все чаще уменьшают их вес, свидетельствуют данные Управлении национальной статистики Великобритании (ONS). Таким образом бизнес пытается уменьшить затраты, спровоцированные Brexit, пишет liga.net cо ссылкой на Bloomberg.

По данным ONS, с сентября 2015 года по июнь 2017 года 206 продуктов уменьшились в размере, увеличились лишь 79. При этом цены, как правило, оставались неизменными.

Идея уменьшения упаковок и веса продуктов набирает обороты, поскольку компании сталкиваются с более высокими затратами. Производители ищут способы избежать явного повышения цен на фоне сокращения доходов.

Один из наиболее ярких случаев: компания Mondelez International Inc. уменьшила вес некоторых шоколадных батончиков Toblerone. После того как потребители начали массово жаловаться, батончикам вернули прежний вес.

Исследование ONS подтвердило, что шоколадные плитки - это лучший продукт для "усушки": легче стали 25 видов шоколадных плиток и батончиков и только у пяти вес увеличился. Также в категории наиболее подверженной уменьшению веса и размеров, оказались хлеб и хлопья.