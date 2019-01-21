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Нетаньяху об ударе в Сирии: Израиль не прекратит атаки по иранским целям

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  • 21.01.2019, 18:15
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Биньямин Нетаньяху
Фото: Reuters

ЦАХАЛ будет и дальше препятствовать иранской агрессии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя удар ЦАХАЛ по иранским целям в Сирии, заявил, что Израиль будет препятствовать "иранской агрессии".

"Вчера вечером [20 января 2019 года] ВВС нанесли сильный удар по иранским целям в Сирии после того, как Иран выпустил ракету в сторону Израиля", - заявил Нетаньяху, передает "Новое время" со ссылкой на AFP.

По его словам, израильская армия не позволит таким актам агрессии оставаться безнаказанными и будет действовать "и против Ирана, и против сирийских сил, которые содействуют иранской агрессии". 

Напомним, что 20 января Израиль нанес ракетный удар по иранским подразделениям Аль-Кудс по территории Сирии в ответ на ракетный удар со стороны иранских сил.

Ракета "земля-земля", выпущенная с территории Сирии на оккупированные Израилем Голанские высоты, была перехвачена комплексом ПРО Железный купол.


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