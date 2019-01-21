Билеты на матч БАТЭ – «Арсенал» поступят в свободную продажу 22 января

Билеты на матч БАТЭ – «Арсенал» поступят в свободную продажу 22 января1
- 21.01.2019, 18:32
Матч пройдет 14 февраля на «Борисов-Арене».
Завтра (22 января) билеты на матч БАТЭ – «Арсенал», который пройдет 14 февраля на «Борисов-Арене», поступят в свободную продажу, передает официальный сайт борисовчан.
Кассы «Борисов-Арены» (ул. Гагарина, 119):
вторник, 22 января, – 9.00-17.00;
среда – пятница, 23-25 января, – 10.00-17.00;
суббота, 26 января, – 11.00-15.00;
воскресенье, 27 января, – выходной.
Касса минского офиса Ticketpro (ул. Машерова, 25, холл 1-го этажа):
вторник – пятница, 22-25 января, – 9.00-19.00;
суббота – воскресенье, 26-27 января, – 10.00-18.00.
Стоимость билетов от 50 до 110 рублей.
Ответный поединок пройдет 21 февраля.