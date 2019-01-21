Билеты на матч БАТЭ – «Арсенал» поступят в свободную продажу 22 января 1 21.01.2019, 18:32

Фото: Getty Images

Матч пройдет 14 февраля на «Борисов-Арене».

Завтра (22 января) билеты на матч БАТЭ – «Арсенал», который пройдет 14 февраля на «Борисов-Арене», поступят в свободную продажу, передает официальный сайт борисовчан.

Кассы «Борисов-Арены» (ул. Гагарина, 119):

вторник, 22 января, – 9.00-17.00;

среда – пятница, 23-25 января, – 10.00-17.00;

суббота, 26 января, – 11.00-15.00;

воскресенье, 27 января, – выходной.

Касса минского офиса Ticketpro (ул. Машерова, 25, холл 1-го этажа):

вторник – пятница, 22-25 января, – 9.00-19.00;

суббота – воскресенье, 26-27 января, – 10.00-18.00.

Стоимость билетов от 50 до 110 рублей.

Ответный поединок пройдет 21 февраля.