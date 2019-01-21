Семиклассник минской гимназии собирает марсоход 21.01.2019, 18:59

Фото: mn.by

Детали для него он печатает на 3D-принтере.

Учащийся гимназии № 6 Дима Максимук в этом году завоевал 1-е место на республиканском конкурсе JuniorSkills в номинации «Прототипирование» и удостоился поощрения специального фонда правителя Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов в 2018–2019 учебном году, сообщает «Минск-Новости».

Дима занимается в кружке «Прототипирование» в Минском государственном Дворце детей и молодежи. Он освоил компьютерные программы, которые позволяют печатать любые детали и изделия на 3D-принтере.

Особенность марсохода – колесная база. Четыре колеса, на которых едет машина, могут принимать любое положение – вертикально и горизонтально поверхности. Такая машина может тронуться с места в любом направлении.

Дима с преподавателем изучили, какие технические проблемы есть у действующих марсоходов. Одна из них – покрытие для колес. Дима для своей модели выбрал так называемые колеса с памятью. Они покрыты специальным материалом, который изгибается при наезде на препятствие, но потом принимает прежнюю форму.