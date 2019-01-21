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Премьер-министр Японии прибыл в Москву на переговоры с Путиным

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  • 21.01.2019, 19:17
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Синдзо Абэ
Фото: РИА «Новости»

Основной темой переговоров станет проблема мирного договора на фоне конфликта из-за Курильских островов.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл в Москву для переговоров с Владимиром Путиным, прилет политика транслировало на YouTube видеоагентство Ruptly.

По данным ТАСС, Абэ сопровождают более 80 журналистов. «РИА Новости» уточняет, что премьер-министр Японии в сопровождении супруги Акиэ Абэ и делегации из нескольких десятков человек приехал в гостиницу «Метрополь».

Встреча российского и японского лидеров состоится во вторник, 22 января, и станет 25-й по счету. Основной темой переговоров станет проблема мирного договора на фоне конфликта из-за Курильских островов.

20 января, накануне прилета, Абэ выразил надежду, что в ходе переговоров удастся найти решение по договору. При этом, по данным японского издания The Mainichi, Абэ в ходе встречи с Путиным обсудит еще один свой визит в Москву, который может состояться весной.


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