Премьер-министр Японии прибыл в Москву на переговоры с Путиным 2 21.01.2019, 19:17

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Синдзо Абэ

Фото: РИА «Новости»

Основной темой переговоров станет проблема мирного договора на фоне конфликта из-за Курильских островов.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл в Москву для переговоров с Владимиром Путиным, прилет политика транслировало на YouTube видеоагентство Ruptly.

По данным ТАСС, Абэ сопровождают более 80 журналистов. «РИА Новости» уточняет, что премьер-министр Японии в сопровождении супруги Акиэ Абэ и делегации из нескольких десятков человек приехал в гостиницу «Метрополь».

Встреча российского и японского лидеров состоится во вторник, 22 января, и станет 25-й по счету. Основной темой переговоров станет проблема мирного договора на фоне конфликта из-за Курильских островов.

20 января, накануне прилета, Абэ выразил надежду, что в ходе переговоров удастся найти решение по договору. При этом, по данным японского издания The Mainichi, Абэ в ходе встречи с Путиным обсудит еще один свой визит в Москву, который может состояться весной.