Российский посол Бабич посетил белорусские оборонные предприятия 4 21.01.2019, 20:11

Михаил Бабич

Бабич также пообщался с председателем Госкомвоенпрома Беларуси.

Спецпредставитель Путина, посол России в Беларуси Михаил Бабич обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества с руководителями «Минского завода колесных тягачей» и «Пеленга». Бабич также пообщался с председателем Госкомвоенпрома Беларуси Романом Головченко, сообщает пресс-служба российского посольства в Минске.

Около 90% продукции Минского завода колесных тягачей «МЗКТ» приходится на Россию, где на базе белорусских шасси устанавливаются ракетный комплекс стратегического назначения «Тополь-М», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», а также реактивная система залпового огня «Ураган» и зенитно-ракетные системы С-300 и С-400.

В свою очередь более 200 российских предприятий являются поставщиками сырья, материалов и комплектующих для ОАО «МЗКТ».