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Министр социальной политики Украины: В Польше работает два миллиона украинцев

  • 21.01.2019, 21:12
Андрей Рева
Фото: РИА Новости Украина

Около миллиона украинцев работают в Польше нелегально.

На сегодняшний день в Польше работает два миллиона украинцев. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"Из них миллион легально, из этого миллиона только 400 тысяч платят единый социальный взнос, а остальные по той же схеме, что и в Литве, со справкой о выплатах ЕСВ в Украине. Те, кто вообще нелегально работает, – это сезонные рабочие", – отметил Рева.

Он добавил, что Украина готовит соглашение с Польшей, чтобы противодействовать проблеме с уплатой ЕСВ.

В августе 2018 года посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщал, что в Польше работает и проживает более миллиона украинцев.


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