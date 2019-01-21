В Минске на Свислочи заметили редкую морскую утку 1 21.01.2019, 21:46

Фото: Александр ВИНЧЕВСКИЙ

Птица занесена в Международный красный список.

Птица облюбовала незамерзший участок Свислочи между дамбой Комсомольского озера и Дворцом спорта. Она никак не реагирует на людей, ныряет на дно за моллюсками и отвоевывает себе жизненное пространство у столичных крякв, пишет kp.by.

Редкую утку-морянку в центре Минска заметила кандидат биологических наук, заведующая лабораторией орнитологии научно-практического центра по биоресурсам Национальной академии наук Беларуси Ирина Самусенко. Ученые определили, что это молодой самец.

Редкую птицу можно найти на Свислочи за Дворцом спорта.

Фото: Александр ВИНЧЕВСКИЙ

- Мы вместе с аспирантом в рамках научных работ проводим наблюдения за чайковыми птицами на водоемах Минска. Во время их я и заметила морянку. В отличие от крякв, которые ежегодно зимуют в Минске, это нырковая утка, и она даже больше ныряет, чем плавает, так как добывает себе водных жучков, моллюсков, других беспозвоночных на дне, под водой, - делится наблюдением Ирина Самусенко.

Утки-морянки живут в тундре, на море. Увидеть их на континенте - большая редкость. Хотя в Минск морянки залетали и раньше. Последний раз птицу этого вида здесь видели в январе 2016 года.

- Морянка занесена в Международный красный список как уязвимый вид, количество этих птиц стремительно сокращается, - отмечают орнитологи природоохраной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны».