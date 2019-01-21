Израиль и Украина подписали соглашение о свободной торговле 21.01.2019, 21:52

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Соглашение было подписано сегодня, 21 января.

В понедельник, 21 января, Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли.

Как сообщили в пресс-службе главы украинского государства, церемония подписания состоялась во время визита президента Украины Петра Порошенко в Израиль.

"Сегодня исторический день - в Иерусалиме мы подписали соглашение о ЗСТ между Украиной и Израилем. Долгие годы сотни бюрократов пытались подготовить это соглашение, которое сделает жизнь наших стран лучше", - прокомментировал Порошенко.

По его словам, либерализации рынков устранит барьеры в торговле, которые существовали перед компаниями из Украины и Израиля.

Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив пояснил, что соглашение о ЗСТ с Израилем позволит украинским экспортерам беспошлинно экспортировать около 80% украинских промышленных товаров.

Украинская сторона, в свою очередь, отменяет около 70% ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию. Это, по словам Кубива, будет способствовать высокотехнологичному инвестиционному импорту и дальнейшей модернизации промышленного производства в Украине.

Министр добавил, что после вступления соглашения в силу он ожидает увеличение израильских инвестиций в промышленность, АПК, высокотехнологичные сектора, ИТ, инновации.

Напомним, что переговоры о ЗСТ с Израилем были активизированы в 2015 году. После подписания соглашения документ должен быть ратифицирован парламентами Украины и Израиля.

По данным Кабмина, вступление документа в силу позволит беспошлинно экспортировать в Израиль широкую линейку агропродукции и продовольствия, а также лекарства, косметику, продукцию химической и легкой промышленности, строительные материалы, электронику и тому подобное.