Белорусов в этом году планируют оштрафовать почти на 135 миллионов рублей 21.01.2019, 22:01

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Министерство финансов Беларуси опубликовало план по штрафам.

В документе под названием «Бюджет Республики Беларусь для граждан на 2019 год», опубликованном на сайте Министерства финансов, указано, что в 2019 году сумма поступлений от штрафов в бюджет Беларуси запланирована на уровне 134 миллиона 400 тысяч рублей. Это 4,8% в структуре неналоговых доходов.

Всего неналоговые доходы бюджета-2019 составят 2,8 млрд рублей. Они включают в себя: доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности (60,2%), доходы от осуществления приносящей доходы деятельности (15,7%), штрафы (4,8%); прочие неналоговые доходы (19,3%).