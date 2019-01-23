США представили новую национальную стратегию разведки 23.01.2019, 8:03

Россия названа в ней одним из основных противников.

Американское разведсообщество пытается спланировать свое развитие на ближайшие четыре года. Это нелегкая задача, учитывая хаос, который возрастает во всем мире, стремительно меняющиеся технологии, ослабление современного миропорядка, главную роль в сохранении которого традиционно играл Запад, а также постоянные опасения из-за неопределенности с финансированием федеральных ведомств, сообщает «Голос Америки».

Все эти факторы нашли отражение в новой Национальной разведывательной стратегии, которая была представлена руководством спецслужб в разгар правительственного шатдауна, продолжающегося уже в течение месяца.

Несмотря на то, что шатдаун пока не задел финансовые интересы разведки (все эти ведомства профинансированы вплоть до конца сентября), авторы новой стратегии предупреждают: неспособность правительства профинансировать работу спецслужб может нанести серьезный урон национальной безопасности.

«Продолжающаяся неопределенность в отношении федерального бюджета вредит способности разведсообщества в принятии осознанных решений, связанных с использованием ресурсов», - говорится в новой стратегии. Авторы документа пишут, что разведывательному сообществу нужно разработать способы оперативного перераспределения ресурсов «для уменьшения налоговых рисков, а также во избежание прекращения финансирования жизненно важных программ».

Сейчас разведывательные ведомства занимаются поиском и разработкой возможных стратегий ответа на угрозы национальной безопасности, масштабы которых постоянно растут.

«Мы столкнулись со значительными трудностями как внутри страны, так и в мире в целом. Для того, чтобы оперировать в сегодняшней тревожной и запутанной обстановке, мы должны поменять методы нашей работы», - пишет в предисловии к новой стратегии Дэн Коутс, директор Национальной разведки.

Внимание к кибератакам

По словам разведчиков, необходимо стараться обеспечить максимальную прозрачность во всех действиях спецслужб. В особенности это относится к борьбе с кибепреступностью.

Если ранее американские власти долгое время не называли открыто страны или группировки, которые стоят за кибератаками, то в новой стратегии упор сделан на максимально возможное раскрытие этой информации «для поддержки защиты жизненно важных информационных сетей и критически важной инфаструктуры».

В документе говорится, что основные киберугрозы будут исходить не только, как и прежде, от таких держав, как Россия и Китай, но и от террористических и криминальных группировок, и даже от преступников, действующих в одиночку.

Другие угрозы: технологии и космос

Часть угроз связана с развитием технологий. Авторы стратегии предупреждают, что преступники могут воспользоваться в качестве оружия био- и нанотехнологиями, создававшимися для использования в медицине.

Руководители разведки предупредили о росте конкуренции в космическом пространстве, где Россия и Китай будут использовать весь спектр противоспутникового оружия. Это может серьезно ослабить возможности американской разведки в области сбора информации.

В дополнение к этому разведсообщество предупреждает, что увеличение рисков из-за миграции, урбанизации и климатических изменений, «уменьшая возможности властей по всему миру..., скорее всего, приведет к дальнейшей раздробленности в обществе, создавая почву для радикализации».