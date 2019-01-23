БАТЭ попал в топ-100 лучших клубов мира по версии ИФФХС 23.01.2019, 8:59

Фото: nn.by

Брестское «Динамо» располагается выше «Шахтера».

Международная федерация футбольной истории и статистики (ИФФХС) обновила рейтинг футбольных клубов мира. Лучшим из представителей Беларуси стал БАТЭ, который в сравнении с 2017 годом поднялся на 53 позиции и занял 86-е место. Минское "Динамо" располагается на 217-й строке, брестское "Динамо" — 223-й, а "Шахтер" — на 252-й, сообщает pressball.by.

Сильнейшим клубом мира по итогам 2018 года признан мадридский "Атлетико", вторую строку занял "Реал", тройку замкнул австрийский "Зальцбург".

ИФФХС. ТОП-400 клубов мира. 2018 год

1(11-е место в 2017 году). Атлетико Мадрид (Испания) 289 очков

2(1). Реал Мадрид (Испания) 284

3(10). Зальцбург (Австрия) 278

4(4). Барселона (Испания) 273

5(6). Ювентус (Италия) 265

6(33). Палмейрас (Бразилия) 264

7(13). Атлетико Хуниор (Колумбия) 263

8(12). Ривер Плейт (Аргентина) 261

9(38). Севилья (Испания) 260

10(25). Санта-Фе (Колумбия) 237...

86(139). БАТЭ (Беларусь) 138,5...

217(185). Динамо Минск (Беларусь) 86...

223(411). Динамо Брест (Беларусь) 85,5...

252(328). Шахтер Солигорск (Беларусь) 79,5