закрыть
23 января 2019, среда, 10:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

БАТЭ попал в топ-100 лучших клубов мира по версии ИФФХС

  • 23.01.2019, 8:59
Фото: nn.by

Брестское «Динамо» располагается выше «Шахтера».

Международная федерация футбольной истории и статистики (ИФФХС) обновила рейтинг футбольных клубов мира. Лучшим из представителей Беларуси стал БАТЭ, который в сравнении с 2017 годом поднялся на 53 позиции и занял 86-е место. Минское "Динамо" располагается на 217-й строке, брестское "Динамо" — 223-й, а "Шахтер" — на 252-й, сообщает pressball.by.

Сильнейшим клубом мира по итогам 2018 года признан мадридский "Атлетико", вторую строку занял "Реал", тройку замкнул австрийский "Зальцбург".

ИФФХС. ТОП-400 клубов мира. 2018 год

1(11-е место в 2017 году). Атлетико Мадрид (Испания) 289 очков

2(1). Реал Мадрид (Испания) 284

3(10). Зальцбург (Австрия) 278

4(4). Барселона (Испания) 273

5(6). Ювентус (Италия) 265

6(33). Палмейрас (Бразилия) 264

7(13). Атлетико Хуниор (Колумбия) 263

8(12). Ривер Плейт (Аргентина) 261

9(38). Севилья (Испания) 260

10(25). Санта-Фе (Колумбия) 237...

86(139). БАТЭ (Беларусь) 138,5...

217(185). Динамо Минск (Беларусь) 86...

223(411). Динамо Брест (Беларусь) 85,5...

252(328). Шахтер Солигорск (Беларусь) 79,5


популярное за неделю

Мнение

Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит?
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? «Баста»
Меняем министра на мешок картошки
Меняем министра на мешок картошки Ирина Халип
Простой вопрос - куда бежать?
Простой вопрос - куда бежать? Владимир Халип
Сеанс психотерапии для диктатора
Сеанс психотерапии для диктатора Валерий Карбалевич