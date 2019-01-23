В Венесуэле начались массовые протесты, на улицах строят баррикады 4 23.01.2019, 9:14

2,206

ФОТО: REUTERS

В столице страны произошли стычки между демонстрантами и военными.

В Венесуэле в ряде городов в ночь на 23 января начались массовые акции протеста, направленные против действующего президента страны Николаса Мадуро, сообщает информационный портал El Nacional.

В частности, в Каракасе произошли стычки между военными и демонстрантами; в некоторых районах столицы Венесуэлы протестующие строят баррикады, слышен стук кастрюль, который в последнее время символизирует у венесуэльцев протест против президента Николаса Мадуро. Сообщается о том, что военные и полиция применяют против демонстрантов слезоточивый газ, есть информация о наличии двоих погибших в ходе противостояния.

В городе Сан-Феликс в штате Боливар протестующие также вышли на улицы и устроили митинг, в ходе которого сожгли статую бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса.

Народ вышел на улицы по призыву главы оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо, призывавшего людей выйти на протест против ситуации в стране. Сторонники Мадуро уже отреагировали на демонстрации - они заявили о намерении провести 23 января шествие в знак борьбы против иностранной интервенции и в поддержку президента.

Напомним, 10 января президент Венесуэлы Николас Мадуро принял присягу главы государства, церемонию которой проигнорировали все западные лидеры, а также часть венесуэльского истеблишмента.

Контролируемый оппозицией парламент Венесуэлы признал незаконным второй срок президента страны. Национальная ассамблея признала Мадуро узурпатором.

В ноябре США ввели новые санкции против режима Мадуро в Венесуэле. Президент Дональд Трамп подписал указ о запрете транзакций по венесуэльским долговым обязательствам.

Позже Европейский Союз возобновил широкие санкции против Венесуэлы. В том числе эмбарго на поставки оружия и запрет на поездки, замораживание активов 18 должностных лиц, ответственных за нарушения прав человека, за подрыв демократии и верховенства права.