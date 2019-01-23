Белорусам готовят новое повышение пенсионного возраста 18 23.01.2019, 9:19

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КАРИКАТУРА: SVABODA.ORG

Власти собираются использовать российский опыт.

Беларусь оказалась в лидерах стран с самой быстрой убылью трудоспособного населения.

Стоит отметить, что численность трудоспособного населения в нашей стране сокращается уже несколько лет. Эксперты утверждают, что это обусловлено старением населения и тем, что белорусы вынуждены массово уезжать на заработки за рубеж.

Прокомментировать сложившуюся ситуацию сайт Charter97.org попросил известного правового инспектора труда независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) по Гомельской области Леонида Судаленко:

- Начнем с первой причины, которая повлияла на то, что Беларусь оказалась в лидерах стран с самой быстрой утратой трудовых ресурсов — старение населения. Отмечу, убыль населения в нашей стране - явление, которое не возможно не заметить. На сегодняшний день старение населения является действительно предметом для беспокойства.

Средняя продолжительность жизни в Беларуси ниже, чем в странах ЕС. Плюс, к сожалению, часто белорусские мужчины не доживают до пенсии. Для этого существует ряд причин: экология, питание, злоупотребление алкоголем и так далее.

Вторая же причина убыли трудоспособного населения - массовый отток за границу. Если раньше в поисках заработка белорусы ездили в Россию, то сейчас этот поток сменил вектор на страны ЕС: Литва, Польша, Чехия. В эти страны белорусам легко получить рабочую визу и меньше риска, что столкнешься с недобросовестным работодателем, который не заплатит. Известно множество случаев, когда в РФ людей просто «кидали». Человек отработал месяц, а то и несколько, но не получил ни копейки.

Европейский рынок труда сейчас очень привлекателен для белорусов, которому сулили-сулили, но так и не выполнили обещание про «по пятьсот». Такая зарплата, а то и в разы больше, может и есть в Дроздах, министерствах всяких и ведомствах, но у рабочего народа и 200-300 долларов нет, особенно, если от Минска отъехать 50-100 километров.

По стране 300 долларов — это «достойная» заработная плата, за которой люди в очереди стоят. Поэтому люди и едут за 1000 евро работать в ту же Польшу. Чего мобильной молодежи здесь сидеть? Конечно, они хотят поехать, посмотреть, как живут люди в других странах.

- К чему, на ваш взгляд, может привести тенденция с сокращением численности трудоспособного населения?

- Очевидно, труд – это один из основных ресурсов для производства в экономике. Понятное дело, дефицит рабочих рук катастрофически скажется на экономике, которая и так, все мы знаем, в каком состоянии находится.

Среди прочего сокращение трудоспособного населения чревато дефицитом ФСЗН (Фонд социальной защиты населения — прим.Charter97.org) из которого выделяют средства на пенсии и пособия, а так же усугублением экономического кризиса.

Смотрите, у нас уже на пять лет повысили пенсионный возраст для женщин, а для мужчин на три года. Думаю, что это не последние повышение. Белорусские власти сделаю по примеру российских — мужчины будут уходить на пенсию в 65 лет, а женщины в 63 года.

В общем, будут сокращать соцвыплаты, пенсии не будут расти, поскольку ФСЗН формируется из отчислений работающих белорусов. Не растет зарплата - не растут взносы в ФСЗС - не растут пенсии. Вот какая цепочка. Выводы каждый сделает сам.

- Вы упомянули, что власти выбрали главным «методом борьбы» - повышение пенсионного возраста, а какой бы вы предложили выход из сложившейся ситуации?

- Знаете, когда в стране в кризисе, то сложно говорить, что является первостепенным. В стране не создаются рабочие места, не идут инвестиции, экономика не реформирована. Под не реформированную экономику никто копейки не даст, кроме государства.

Возьмите наш «Гомсельмаш», являющийся большой биржей труда, которую финансирует опять же правительство. Кто сегодня покупает комбайны? Да никто! Их просто государство выкупает и отдается в колхозы и совхозы. Для таких предприятий, как «Гомсельмаш» сейчас просто нет перспективы.

В общем, нужно срочно реформировать экономику. Другого пути нет. У нас перед глазами есть примеры многих стран, в том числе и соседней Польши, которая в 90-ые была с Беларусью в одинаковых экономических условиях. Сегодня же посмотрите, какой средний уровень зарплаты у них, а у нас еще в 2009 году Лукашенко обещал «по пятьсот», а уже на дворе 2019-ый и снова завел старую песню.

Повторюсь, без реформирования экономики ничего не получится и здесь не нужно изобретать велосипед! Будут реформы х будут и новые рабочие места, под реформированную экономику потекут инвестиции, но для этого нужно решиться на главное — реформы. Очевидно, что действующая власть на них не пойдет. Она боится, здесь нужна смелость.

- В связи с усиливающимся кризисом, кто рискует потерять работу?

- В первую очередь, неквалифицированные специалисты, а так же те, кто занят в промышленности, поскольку с годами эта сфера сокращается. Если же пойдет сокращение, то в первую очередь оно коснется неквалифицированной рабочей силы.

Не нужно быть гением, чтобы понять, что сокращения будут и не те, которые декларирует власть, а массовые. Хотя, власти их боятся, ведь тогда люди массово выйдут на улицы.

Знаете, тем, кто еще может уехать поработать за границу, я бы советовал паковать чемоданы и дерзать. Тем же, кто не может в силу разных причин это сделать, нужно пытаться находить себе самозанятость. В том виде, в котором существуют предприятия сейчас, у них нет будущего.

- В случае массовых сокращений, этих людей запишут в «тунеядцы»...

- Что касается «тунеядцев», то хочу поделиться, хотя «Хартия-97» уже об этом и писала, жителю Брагина Владимиру Теремецкому удалось добиться от «тунеядской комиссии» исключения из базы. На одного записанного в «тунеядцы» стало меньше!

Знаете, я очень рассчитывал на первый судебный процесс по обновленному декрету с этим кейсем. Хотел поставить вопрос, чтобы суд инициировал перед Конституционным судом проверку скандального декрета на соответствие Конституции, но комиссия пошла на попятную.

Тем не менее, жду еще одного «тунеядца» для доведения дела до победного конца.