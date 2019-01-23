Почем Крым брали? 2 Вера Афанасьева, «Город Глуповъ»

23.01.2019, 9:12

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Фото с сайта rbc.ru

С Курилами или без – дороговато выходит.

Уже можно прикинуть, во что России обошелся Крым.

В «смешные санкции», убытки от которых куда больше, чем озвучиваемые $55 млрд.

В дотации самому Крыму - около $700 млн. в год.

В строительство Крымского моста - $3, 5 млрд.+ обслуживание.

В вытекающую из этого строительства заброшенность российской инфраструктуры - в разрушающиеся дороги, в то и дело падающие мосты, в дряхлость газовых и тепловых коммуникаций

Но ведь еще и в пенсионную реформу, которой покрывают убытки от изоляции и санкций.

В повышение налогов и тарифов, в рост цен.

И пусть только часть всего этого пошла на «погашение» санкций, а остальное - компенсация воровства и транжирства на всякие олимпиады-чемпионаты, сумма все равно выходит астрономическая.

Уж про потерю такой «мелочи», как многовековая дружба с братским народом Украины, я даже не упоминаю - не до ментального нам сейчас.

Не говорю и о сокращении деловой активности из-за санкций и общего ухудшения экономического состояния страны. Не учитываю и вывод денег за границу, связанный с присоединением Крыма. Даже не вспоминаю о потере самого главного в двадцать первом веке - о времени, в течение которого страна не развивается, а погружается в стагнацию. Не могу оценить и ущерба от самой стагнации - вот ее-то и покажет время.

А если придется отдать Курилы - то это всего лишь небольшая «доплата», ведь срочно налаживать отношения с Японией понадобилось именно потому, что из-за Крыма поссорились с Западом.

Но с Курилами или без - дороговато выходит.

Впрочем, эти расчеты многие понимают.

Гораздо интереснее другое - а зачем нам такой дорогой Крым? Потому что народ России, гордясь своей великой историей решил присоединить его во что бы то ни стало для будущих поколений?

Да мы про него и думать забыли.

Мы скинулись всей страной и заплатили за амбиции нашего президента войти в историю собирателем земель русских.

А еще мы купили изоляцию - именно она была так необходима власти для строительства тоталитарного режима.

Вера Афанасьева, «Город Глуповъ»