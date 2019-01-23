«Выясню, где ты живешь»: таксист в Бресте угрожал пассажиру 5 23.01.2019, 9:29

2,039

Архивное фото blisch.by

Клиент пытался уточнить стоимость поездки.

Вызывая такси, любой пассажир прежде всего рассчитывает на своевременную подачу автомобиля, комфорт в передвижении, адекватную стоимость поездки. Ну а наш читатель Виктор из Бреста "бонусом" получил от перевозчика неприкрытые грубость и угрозы "разобраться", пишет abw.by.

- Я заказал машину из жилого района на ж/д вокзал в приложении такси, - рассказал нам Виктор. - Появившаяся цена меня устроила, я подтвердил вызов. Когда приехали на вокзал, стоимость оказалась на 30 процентов больше. Почему - ответить водитель не смог.

Виктор очень заинтересовался этим вопросом. С увеличением стоимости за проезд в такси он сталкивался у других перевозчиков, но в основном это объяснялось задержками в пути: пробками, светофорами и т.д. Эта же поездка, напротив, прошла легко и быстро, поэтому Виктор, недолго думая, позвонил диспетчеру и попросил объяснений.

- Перезвонил вечером человек, представившийся директором такси, - продолжил рассказ Виктор, - и сказал, что такая разница в цене вызвана тем, что я вызвал такси на… несуществующий адрес. Как? А вот так: Привокзальная, 1, и Привокзальная, 1.1. Но проблема в том, что такой адрес забит у них в приложении!

Попытка решить вопрос миром и получить внятные объяснения провалилась. Директор такси "Мандарин" по имени Дмитрий, с ходу взял напористый и агрессивный тон в отношении заказчика, перебивал его, не давал вставить ни слова в разговоре. Наш читатель предоставил аудиозапись разговора, она имеется в распоряжении редакции.

- Уважаемый представитель такси…

- Я вашу проблему решил! Вы сказали: "Почему у меня стоимость получилась не такая-то, а такая-то?" Логично или нет? Я вам объяснил, почему такая стоимость! Все, вопросов никаких не должно быть!

- Я…

- Вы задаете второй вопрос! Я родился не для того, чтобы отвечать на вопросы!

В конце разговора Дмитрий заявил клиенту, что он сейчас выяснит, где тот живет, и "немножечко по-другому" ему объяснит, и после недолгих препирательств положил трубку.

Журналисты попытались связаться с Дмитрием.

Диспетчер, которая ответила на звонок, подтвердила, что директора действительно зовут Дмитрием, однако его фамилии она не знает. На мое недоумение - как это, не знать фамилии работодателя? - повысила голос, после чего категорично объявила, что напрямую она меня с директором не свяжет: "Нет, нет и еще раз нет!" Правда, контакт взяла и обещала передать его руководителю.

Прошло несколько часов, Дмитрий на связь так и не вышел. Но в файле аудиозаписи, присланной в редакцию Виктором, обнаружился номер телефона. Попытка связаться с директором такси "Мандарин" по этому номеру к успеху не привела: Дмитрий просто не снимал трубку. Предложение пообщаться в Viber тоже проигнорировал, хотя находился в сети, сообщение было им прочитано.

Подобное странное поведение даже не от рядового сотрудника - от начальника! - не может не вызвать интереса, поэтому мы обратились к поисковику и выяснили следующее.

Негативных отзывов о брестском такси "Мандарин" в Сети масса. Люди выражали недовольство кривой работой приложения, несвоевременной подачей машин, хамоватыми водителями, грязными авто.

При этом ЧУП, которое в свое время стало учредителем такси "Мандарин", было ликвидировано еще в 2016 году. Кроме лежащего на поверхности предположения, что деятельность "Мандарина" вне закона, есть вероятность, что и саму службу, и приложение после закрытия ЧУП "Кёльн" выкупила другая организация, при этом информация в самом приложении не была обновлена. Однако выяснить это, учитывая нежелание руководства такси общаться, нам не удалось.

Картина по итогу вырисовывается невеселая. Отсутствие приличного сервиса - дело такое: подобные "бизнесмены" в сфере услуг долго не задерживаются, а их места очень быстро занимают те, для кого ориентированность на заказчика не пустой звук. Но угрозы клиентам? Сотрудники, не имеющие понятия о данных своего работодателя? Работа под вывеской давно ликвидированного ЧУП? Таинственный Дмитрий, кто же вы?