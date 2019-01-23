Турция блокирует поставки российской нефти через Босфор 3 23.01.2019, 9:33

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Фoто: konstantinopol.net

В проливе скопились танкеры, несущие на борту 39 миллионов баррелей «черного золота».

Поставки российской нефти через Черное и Средиземное море в Европу оказались под угрозой из-за решения Турции изменить правила судоходства через Босфор и Дарданеллы, пишет finanz.ru.

У входа в турецкие проливы, через которые ежегодно провозится 120 млн тонн нефти из России, Казахстана и Азербайджана, образовались рекордные «пробки» из нефтяных танкеров.

Если летом прохождения проливов приходилось ждать 1-2 дня, то теперь средний срок ожидания на выходе из Черного моря составляет 13 дней, а на входе - 15, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Tribecca Shipping.

В результате каждый танкер, перевозящий российскую нефть, а затем возвращающийся в порт для новой загрузки, вынужден почти месяц проводить в ожидании у границы турецких территориальных вод.

Задержки начались осенью после того, как в сентябре Турция ужесточила правила навигации, расширив список судов, которые обязаны использовать буксир в проливах.

К началу зимы в «пробке» на выходе из Черного скопились танкеры, несущие на борту 39 млн баррелей нефти, подсчитали в Tribecca.

«Если задержки продолжатся и усилятся, средиземноморские нефтеперерабатывающие заводы очень скоро окажутся в сложном положении», - говорит директор Facts Global Energy Джеймс Дэвис.

Из-за опаздывающих танкеров от графика отгрузки отстает порт Новороссийск, через который Россия продает около 14% всей уходящей на экспорт нефти, или около 720 тысяч баррелей в день.

Согласно плану Минэнерго РФ, который приводит Reuters, в первом квартале на экспорт предполагалось отправить 61,7 тонн нефти, из которых 8,6 млн тонн - через Новороссийск.

Альтернативный маршрут для танкеров в Европу - через Балтийское море. Суммарно порты Приморск и Усть-Луга за январь-март должны отгрузить 18,8 млн тонн, или каждый третий баррель, проданный за рубеж.