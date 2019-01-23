Сенат США подготовил законопроект для прекращения «шатдауна» 23.01.2019, 9:49

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Фото: UpstateNYer

Республиканцы и демократы готовили закон вместе.

Лидеры обеих партий в верхней палате американского Конгресса во вторник пришли к предварительному соглашению относительно возможного вывода страны из правительственного "шатдауна".

Впрочем, эта инициатива пока не набрала достаточной поддержки в партийных кругах, отмечает The New York Times.

"Республиканцы и демократы американского Сената во вторник подали первые проблески возможного положение края частичному правительственному "шатдауну", который продолжается уже пятую неделю", - отмечается в публикации.

Речь идет об инициативе, которая предлагает рассматривать отдельно предложение президента Трампа о выделении $5,7 млрд на пограничную стену с законопроектом о возобновлении финансирования правительства до 8 февраля. Инициатива должна быть проголосована в четверг.

Хотя предложение и было вынесено совместно лидерами партий – сенаторами Митчем Макконеллом и Чаком Шумером, до сих пор существует мало шансов, что она получит достаточную поддержку. Большинство республиканцев объединены вокруг инициативы Дональда Трампа о продолжении "шатдауна" пока не будут выделены средства на новую стену с Мексикой. В то же время, большинство демократов выступают против такого давления. Поэтому ни одна из позиций пока не имеет шансов получить 60 голосов (из 100) в Сенате, поясняет издание.

Тем временем, президент США Дональд Трамп настаивает на собственном предвыборном обещании о строительстве заградительной стены на границе с Мексикой и не хочет уступать ни цента от заявленной суммы на 2019 год. В субботу он объявил предложение демократам, которая временно облегчает возможности для определенного числа иммигрантов, однако заявил о стене как обязательном элементе соглашения с демократами.